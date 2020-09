Onde assistir ao vivo a Corinthians x Bahia, pelo Brasileirão Série A 2020?

Timão entra em campo nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pressionados, e entram em campo na noite desta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para , Bahia e parte da rede), além do canal Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Bahia DATA Quarta-feira, 16 de setembro de 2020 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo TV Globo (para São Paulo, Bahia e parte da rede), além do canal Premiere, na TV fechada, a partir das 21h30 (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após a demissão do técnico Tiago Nunes, o Corinthans entra em campo pressionado por um resultado positivo. Será a primeira aparição do time alvinegro após o protesto de torcedores no desembarque do clube no aeroporto de Guarulhos e o elenco quer reagir dentro de campo. Sem vencer há três rodadas (duas derrotas e um empate), o está sob o comando de Dyego Coelho.

O técnico interino possui grandes problemas na escalação. Enquanto Fagner, com fratura na mão esquerda, é dúvida, Michel, substituto imediado do lateral, sofreu uma pancada no tornozelo contra o e não deve ter condições de jogo.

Amanhã é dia de Corinthians na @NeoQuimicaArena, e o adversário é o Bahia. Em 2018, também em casa contra o mesmo adversário, a vitória era fundamental pro Timão, assim como dessa vez, e aí o Danilo fez isso aí...MONSTRO! Quem aí se lembra? 👏👏#VaiCorinthians pic.twitter.com/lxOEDLZiB7 — Corinthians (@Corinthians) September 15, 2020

Já o Bahia também entra em campo pressioado. Sem vencer há sete jogos, o técnico Mano Menezes estreou com derrota para o e agora mira nos três pontos para subir na tabela de classificação.

O Tricolor é o 16º, com nove pontos, a mesma pontuação do , que abre o Z-4.



Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner (Bruno Méndez ou Igor Formiga), Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Cantillo, Ramiro (Camacho), Vital e Otero; Everaldo e Gustavo Mosquito.

Provável escalação do Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Ronaldo, Gregore, Élber, Rodriguinho e Clayson; Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 2 Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020 Flumiennse 2 x 1 Corinthians Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Corinthians Campeonato Brasileiro 23 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) Corinthians x Atlético-GO Campeonato Brasileiro 30 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 2 Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020 Bahia 0 x 1 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020

Próximas partidas