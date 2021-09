Onde assistir ao vivo a Corinthians x Bahia, pelo Brasileirão sub-20?

Equipes entram em campo neste domingo (5), no Parque São Jorge, pela 14ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na internet

Pela 14ª rodada do Brasileirão sub-20, o Corinthians recebe o Bahia neste domingo (5), no Parque São Jorge, a partir das 15h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da ElevenSport, na internet. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Bahia DATA Domingo, 5 de setembro de 2021 LOCAL Parque São Jorge, São Paulo - SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Ábitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Assistentes: Leonardo Tadeu Pedro e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)

Quarto árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Timão quer a vitória em casa / Foto: Marco Galvão/Agência Corinthians

A partida terá transmissão ao vivo da plataforma ElevenSports, pela internet.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Timão quer mais um triunfo em casa para ganhar mais posições na tabela do Brasileirão sub-20.

Escalação do Corinthians: Alan Gobetti, Vitor, Lucas Belezi, Murillo, Luis Mandaca, Reginaldo, Keven, Riquelme, Cauê, Matheus Araújo e Arthur Sousa

BAHIA

Do outro lado, o Tricolor não vence há dois jogos e busca a vitória para tentar deixar as últimas posições do campeonato.

Escalação do Bahia: Pedro henz, André, Guilherme, Matheus Lins, Ryan, Hiago, João Vitor, Choco, Gregory, Robert e Everton.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 2 Corinthians Brasileirão sub-20 29 de agosto de 2021 Corinthians 4 x 0 Atlético-GO Brasileirão sub-20 21 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Corinthians Brasileirão sub-20 12 de setembro de 2021 15h (de Brasília) Coritnhians x Santos Brasileirão sub-20 19 de setembro de 2021 15h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 2 Sport Brasileirão sub-20 29 de agosto de 2021 Atlético-MG 5 x 2 Bahia Brasileirão sub-20 22 de agosto de 2021

Próximas partidas