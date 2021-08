Onde assistir ao vivo a Corinthians x Avaí/Kindermann, pelo Brasileirão feminino?

Equipes se enfrentam neste domingo (22), às 17h (de Brasília), pelas quartas do Brasileirão feminino; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Corinthians recebe o Avaí/Kindermann neste domingo (22), às 17h (de Brasília), no Parque São Jorge, em duelo válido pelo jogo da volta das quartas de final do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da CBF TV, pela internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Avaí/Kindermann DATA Domingo, 22 de agosto de 2021 LOCAL Parque São Jorge - São Paulo, SP HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos (SP)

Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco e Vladimir Nunes da Silva (SP)

Quarto árbitro: Bruna Serra Oliveira (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Jogando em casa o Corinthians pode perder por até dois gols/ Foto:Luiza Moraes/CBF/Divulgação

A CBF TV, pela internet, é o serviço que vai transmitir o jogo deste domingo, às 17h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

O Corinthians vem com força máxima nessas quartas de finais, isto porque, as meninas do Timão ganharam a partida de ida pelo placar de 4 a 1 e tem uma vantagem nesse duelo. Dias antes a equipe estreou no Paulistão feminino, com duas vitórias: Ferroviária e São Paulo, mas agora o foco é Brasileirão,

Hora de acompanhar como foi a história da nossa vitória por 4 a 1 sobre o Avaí-Kindermann, na noite de ontem, com os nossos bastidores.



Confere aí, Fiel!



🎥 - Eduardo Matos pic.twitter.com/gY16e38gzq — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) August 17, 2021

Provável escalação do Corinthians: Kemelli; Katiuscia, Giovanna Campiolo, Erika, Juliete; Ingryd, Gabi Zanotti, Gabi Portilho; Tamires, Victoria Albuquerque e Jheniffer.

AVAÍ/KINDERMANN

O primeiro jogo em Santa Catarina não saiu como planejado para as meninas do Avaí/Kidermann, com a derrota por 4 a 1, mas elas não pretendem desistir de alcançar o resultado nesse duelo.

Provável escalação do Avaí/Kindermann: Bárbara; Camila, Carla, Tuani, Karina; Zóio, Carol, Barbara Melo, Catyellen, Lelê e Laryh.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí/Kindermann 1 x 4 Corinthians Brasileirão feminino 15 de agosto de 2021 Corinthians 2 x 1 São Paulo Paulistão feminino 19 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São José x Corinthians Paulistão feminino 26 de agosto de 2021 15h (de Brasília) Corinthians x Nacional Paulistão feminino 01 de setembro de 2021 19h (de Brasília)

AVAÍ/KINDERMANN

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí/Kindermann 1 x 1 Corinthians Brasileirão feminino 24 de junho de 2021 Avaí/Kindermann 1 x 4 Corinthians Brasileirão feminino 15 de agosto de 2021

Próximas partidas