Onde assistir ao vivo a Corinthians x Avaí/Kindermann, pela final do Brasileiro feminino?

Jogão será no domingo (6), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Domingo (6), às 20h (de Brasília) teremos a grande final do Campeonato Brasileiro feminino de 2020. e Avaí/Kindermann disputam o título na Neo Química Arena depois do empate em 0x0 no jogo de ida. Agora, quem vencer é campeão e, em caso de empate, é decisão nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e da ESPN , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Avaí/Kindermann DATA Domingo, 6 de dezembro de 2020 LOCAL Neo Química Arena - , BRA HORÁRIO 20h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Catarinenses tem que bater o para levantar a taça / Foto: Leandro Boeira/ @AvaiFC

A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Para a grande final, o treindor alvinegro Arthur Elias vai contar com as atletas que estiveram de fora da semifinal do , contra o , já que serviam à seleção brasileira na Data Fifa. Desta forma, o Timão deve ir com força máxima para o duelo, em busca de poder levantar a taça dentro de casa.

O Kindermann também conta com o retorno de jogadoras que estava com a seleção, além de Zoio e Pat, que cumpriam suspensão no primeiro jogo.

Provável escalação do Corinthians: Lelê; Katiuscia, Érika, Poliana, Yasmin; Tamires, Andressinha, Gabi Zanotti, Giovanna Crivelari, Adriana e Gazi (Gabi Nunes).

Provável escalação do Avaí/Kindermann: Barbara; Bruna Tuani, Simeia, Camila, Zoio, Duda, Julia Bianchi, Pat, Lelê e Catyellen.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 1 Corinthians Paulista 2 de dezembro de 2020 Corinthians 0 x 2 Paulista 27 de novembro de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Palmeiras Paulista 10 de dezembro de 2020 16h (de Brasília)

AVAÍ/KINDERMANN