Onde assistir ao vivo a Corinthians x América-MG, pelas oitavas de final da Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x América-MG DATA Quarta-feira, 28 de outubro de 2020 LOCAL Neo Química Arena - HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para SP e MG, regiões de Belo Horizonte, Varginha, Coronel Fabriciano e Montes Claros), além do SporTV (para todo o Brasil), na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real. a partir das 21h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Corinthians vai para cima do América-MG na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasi, de acordo com o técnico Vágner Mancini, mas revelou ter algumas dúvidas na escalação.

"Não tenho algumas peças como Gustavo (Mosquito), Otero e Fábio (que já disputaram a por outros clubes), além do Mantuan, na seleção de base. Tenho dúvidas sobre Piton e Jô. Podemos ver um time formado de forma diferente, mas um time que vai buscar o gol desde o início. O Corinthians tem de jogar de forma agressiva, é importante que o torcedor veja isso e que haja uma identificação", disse o treinador.

Fábio Santos, Gustavo Mosquito e Rómulo Otero, por terem defendido outros clubes na competição, são desfalques certos.

Treino do dia ☑️



Segue o planejamento do para a estreia na @CopadoBrasil na 4ª feira!



📸 Rodrigo Coca/Agência Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/DiYtJiEeFr — Corinthians (@Corinthians) October 26, 2020

Já o América-MG chega embalado na vice-liderança da .

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Xavier, Ramiro, Éderson e Matheus Vital; Cazares e Jô.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson Jesus e Sávio; Zé Ricardo, Geovane, Juninho e Felipe Azevedo; Léo Passos e Ademir.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 5 Campeonato Brasileiro 18 de outubro de 2020 1 x 2 Corinthians Campeonato Brasileiro 22 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Campeonato Brasileiro 31 de outubro de 2020 19h (de Brasília) América-MG x Corinthians Copa do Brasil 4 de novembro de 2020 21h30 (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 3 x 1 Série B 20 de outubro de 2020 América-MG 2 x 1 Confiança Série B 25 de outubro de 2020

Próximas partidas