Onde assistir ao vivo a Corinthians x Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista?

Equipes entram em campo neste domingo (16), na Neo Química Arena, a partir das 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Corinthians e Palmeiras fazem clássico quente neste domingo (16), na Neo Química Arena, a partir das 16h (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Palmeiras DATA Domingo, 16 de abril de 2021 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistenses: Neuza Ines Back e Daniel Paulo Ziolli

Quarto árbitro: Douglas Marques das Flores

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

ONDE VAI PASSAR?

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians/Divulgação

A Globo, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (16). Na Goal , o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser liminado da Copa Sul-Americana, o Corinthians volta todas as suas atenções para o Campeonato Paulista. O Timão não terá Xavier e Cantillo, lesionados, enquanto Fagner testou positivo para covid-19. Já o atacante Rodrigo Varanda não foi relacionado pelo técnico Vagner Mancini.

Do outro lado, o Palmeiras, que quase ficou fora da reta final do estadual, chega com força para o clássico e querendo manter o bom retrospecto recente contra os rivais (duas vitórias e três empates). Além disso, o técnico Abel Ferreira pode mandar a campo sua equipe titular, já que o time considerado reserva atuou na última sexta-feira, com pouco tempo para descanso.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; João Victor, Jemerson e Raul; Ramiro, Gabriel, Roni e Lucas Piton; Luan e Otero (Mateus Vital); Cauê.

Provável escalação da Palmeiras: Weverton, Luan, Gustavo Gómez, Renan, Marcos Rocha, Raphael Veiga, Felipe Melo, Patrick de Paula Victor Luis, Rony e Luiz Adriano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Peñarol 4 x 0 Corinthians Copa Sul-Americana 13 de maio de 2021 Corinthians 4 x 1 Inter de Limeira Paulista 11 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Sport Huancayo Copa Sul-Americana 20 de maio de 2021 21h30 (de Brasília) Corinthians x River Plate-PAR Copa Sul-Americana 26 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 0 x 1 Palmeiras Paulista 14 de maio de 2021 Independiente Del Valle 0 x 1 Palmeiras Copa Libertadores 11 de maio de 2021

Próximas partidas