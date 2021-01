Onde assistir ao vivo a Coquimbo x Defensa y Justicia, pela semifinal da Sul-Americana?

Os times se enfrentam nesta terça (12), às 19h15, pelo jogo de ida; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Coquimbo e Defensa y Justicia vão se enfrentar nesta terça-feira (12), às 19h15 (de Brasília), em partida atrasada, válida pela semifinal da . A partida terá transmissão ao vivo Conmebol TV. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coquimbo x Defensa y Justicia DATA Terça-feira, 12 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio Manuel Ferreira - Asuncion, PAR HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jesus Valezuela

VAR: Andrés Cunha

ONDE VAI PASSAR?



Os chilenos buscam vaga na final da Sul-Americana contra o Defensa y Justicia / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pela Conmebol TV. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

COQUIMBO (CHI)

Os chilenos se classificaram às semifinais da Sul-Americana após passar pelo Junior Barraquilla na fase anterior, com ajuda do critério de gol fora de casa. Antes, o Coquimbo passou por Arágua-VEN, Estudiantes de Mérida-VEN e Sport Huancayo-PER.

Provável escalação do Coquimbo: Cano; Espinoza, Chang, Osorio, J Salas; Vidal, Aravena, Farfan, Abrigo, C Salas; Palacios

DEFENSA Y JUSTICIA (ARG)

Foi por conta de três casos de Covid-19 na equipe argentina que o jogo foi adiado pela Conmebol. O time garante que seguiu todos os protocolos da entidade e informou que os três infectado estão bem

Nas quartas de final, o Defensa y Justicia passou pelo , com duas vitórias. Vindo da Libertadores, na qual ficou em terceiro lugar no grupo do , os argentino ainda enfrentaram Sportivo Luqueño-PAR e na Sul-Americana.

Provável escalação do Defensa y Justicia: Ledesma; Ramirez, Herrera, Breitenbruch, Gallardo; Koot, Escalante, Camacho, Hachen, Merentiel; Leguizamon

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

COQUIMBO

JOGO CAMPEONATO DATA Huachipato 0 1 x Coquimbo 27 de dezembro de 2020 Coquimbo 0 x 1 Antofagasta Campeonato Chileno 23 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Defensa y Justicia x Coquimbo Sul-Americana 16 de janeiro de 2021 20h30 (de Brasília) Coquimbo x Curicó Campeonato Chileno 18 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília)

DEFENSA Y JUSTICIA

JOGO CAMPEONATO DATA Rosario 3 x 0 Defensa y Justicia 2 de janeiro de 2021 Defensa y Justicia 2 x 1 Patronato Campeonato Argentino 27 de dezembro de 2020

Próximas partidas