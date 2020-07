Onde assistir ao vivo a Confiança x Santa Cruz, pela Copa do Nordeste?

Jogo é válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste; veja como acompanhar na TV e na internet

Confiança e fazem um dos jogos das quartas de final da neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), no estádio Joia da Princesa. O jogo será transmitido pelo Streaming LiveFc.com, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Confiança x Santa Cruz DATA Sábado, 25 de julho de 2020 LOCAL Joia da Princesa (BA) HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Pipico é uma das esperanças de gol do Santa Cruz (Foto: Rafael Melo/Santa Cruz FC)

O jogo será transmitido pelo streaming LiveFc.com, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Confiança foi o destaque do grupo B, terminando a primeira fase da competição na liderança, com 14 pontos. Já o Santa Cruz se classificou na quarta posição da chave, com 13 pontos. As equipes prometem fazer um jogo equilibrado na luta por uma vaga na semifinal.

Provável escalação do Confiança: Rafael , Thiago Ennes, Nirley, Matheus Mancini, Djalma Silva, Jeferson Lima, Amaral, André Moritz, Ari Moura, Reis e Ítalo.

Provável escalação do Santa Cruz: Maycon, Toty, Danny Morais, William Alves, Fabiano, André, Paulinho, Tinga, Patrick Nonato, Pipico e Mayco Félix.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Confiança

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 1 Confiança Copa do Nordeste 22 de março de 2020 Itabaiana 0 x 1 Confiança Campeonato Sergipano 19 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Confiança x Sergipe Campeonato Sergipano 27 de julho de 2020 20h15 (de Brasília)

Santa Cruz

JOGO CAMPEONATO DATA River-PI 0 x 1 Santa Cruz Copa do Nordeste 22 de julho de 2020 Sport 1 x 2 Santa Cruz Campeonato Pernambucano 19 de julho de 2020

Próximas partidas