Onde assistir ao vivo a Chile x Bolívia, pela Copa América?

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (18), na Arena Pantanal, pela segunda rodada do grupo A; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na Arena Pantanal, Chile e Bolívia entram em campo nesta sexta-feira (18), a partir das 16h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América. A partida terá transmissão ao vivo do Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Chile x Bolívia DATA Sexta-feira, 18 de junho de 2021 LOCAL Arena Pantanal, Cuiabá - MT HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty

O Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira (18). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após empatar com a Argentina na primeira rodada, o Chile vai a campo em busca de sua primeira vitória nesta edição da Copa América. O único desfalque da Roja é Alexis Sánchez, com uma lesão no pé.

🇧🇴🎯 ¡Mañana es con Bolivia!



📺 Échale un vistazo a la práctica de #LaRoja en Río de Janeiro con miras al segundo partido en la @CopaAmerica #VamosChile #VamosLaRoja pic.twitter.com/sYSKGZRiWU — Selección Chilena (@LaRoja) June 17, 2021

Do outro lado, a Bolívia vem de derrota para o Paraguai e quer a sua recuperação no campeonato. A equipe não tera Cuellar, suspenso, e Marcelo Moreno, que testou positivo para Covid-19.

Provável escalação do Chile: Bravo; Isla, Medel, Maripan, Mena; Vidal, Pulgar, Aranguiz; Palacios, Vargas, Meneses.

Provável escalação da Bolívia: Cordano; Quinteros, Jusino, Sagredo; Bejarano, Saavedra, Justiniano, Cespedes, Flores; Arce, Ramallo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHILE

JOGO CAMPEONATO DATA Argentina 1 x 1 Chile Copa América 14 de junho de 2021 Chile 1 x 1 Bolívia Eliminatórias 9 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chile x Uruguai Copa América 21 de junho de 2021 18h (de Brasília) Chile x Paraguai Copa América 24 de junho de 2021 21h (de Brasília)

BOLÍVIA

JOGO CAMPEONATO DATA Paraguai 3 x 1 Bolívia Copa América 14 de junho de 2021 Chile 1 x 1 Bolívia Eliminatórias 8 de junho de 2021

Próximas partidas