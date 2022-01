Onde assistir ao vivo a Chile x Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas?

Em Calama, o Chile recebe Argentina na noite desta quinta-feira (27), às 21h15 (de Brasília), pela 15ª rodada das Eliminatórias sul-americanas. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na tv fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chile x Argentina DATA Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Municipal de Calama, Calama - CHI HORÁRIO 21h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na tv fechada, irá transmitir o jogo desta quinta-feira, em Calama. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Fora do grupo de classificação à Copa do Mundo, o Chile precisa muito da vitória na noite desta quinta-feira para nao ver sua situação se complicar ainda mais nas eliminatórias.

A Roja não poderá contar com Vidal, suspenso. Desta forma, Aranguiz, Pulgar e Baeza brigam por uma vaga de titular no meio de campo.

Do outro lado, a Argentina já garantiu sua passagem para o Mundial, mas sabe a importância de somar pontos para manter a sua vice-liderança.

Lionel Messi é desfalque nos hermanos, após a FA chegar a um acordo com o PSG e aceitar manter o camisa 10 na França, já que ele acabou de se recuperar da covid-19.

Outras ausências são Romero e Correa, machucados. .

Provável escalação do Chile: Bravo; Isla, Medel, Maripan, Mena; Baeza, Aranguiz, Pulgar; Vargas, Brereton Diaz, Sanchez.

Provável escalação da Argentina: E. Martinez; Molina, Pezzella, Otamendi, Acuna; Lo Celso, Parades, De Paul; Alvarez, L. Martinez, Di Maria.

MELHORES APOSTAS E DICAS

Há um equilíbrio nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta) para o duelo entre Chile e Argentina. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,62 no triunfo chileno, $ 3,10 no empate e $ 2,87 caso os argentinos vençam.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcado no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,40 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,53 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 7.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARGENTINA

JOGO CAMPEONATO DATA Argentina 0 x 0 Brasil Eliminatórias 16 de novembro de 2021 Uruguai 0 x 1 Argentina Eliminatórias 12 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Argentina x Colômbia Eliminatórias 1 de fevereiro de 2022 20h30 (de Brasília) Argentina x Venezuela Eliminatórias 24 de março de 2022 A confirmar

CHILE

Próximas partidas