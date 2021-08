Onde assistir ao vivo a Chelsea x Villarreal, pela Supercopa da Uefa?

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11), em Belfast, a partir das 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Chelsea e Villarreal entram em campo nesta quarta-feira (11), no Windsor Park, a partir das 16h (de Brasília), pela Supercopa da Uefa, que reúne os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa, respectivamente. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da TNT Sports, na TV fechada, e no HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

Chelsea x Villarreal DATA Quarta-feira, 11 de agosto de 2021 LOCAL Windsor Park, Belfast - Irlanda do Norte HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Blues buscam mais um título europeu / Foto: Getty Images

O SBT, na TV aberta, a TNT Sports, na TV fechada, e o HBO Max, na plataforma de streaming, vão transmitir a final marcada para esta quarta-feira, às 16h (de Brasília). Na Goal, o torcedor também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Campeão da Champions League, o Chelsea chega para o duelo desta quarta-feira com possíveis desfalques importantes. Isso porque Mason Mount, Thiago Silva, Azpilicueta e Jorginho podem ficar fora.

Os Blues devem ir a campo com Ziyech, Werner e Havertz no setor ofensivo.

Do outro lado, o Villarreal, vencedor da Europa League, quer mais um título europeu.O Submarino amarelo não deve ter Dani Parejo, com lesão na panturrilha.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; Hudson-Odoi, Kovacic, Kante, Alonso; Ziyech, Werner; Havertz.

Provável escalação do Villarreal: Asenjo; Gaspar, Foyth, Albiol, Pedraza; Yeremy, Morlanes, Trigueros, Dia; Moreno, Alcacer.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VILLARREAL

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Villarreal x Granada La Liga 16 de agosto de 2021 15h (de Brasília) Espanyol x Villarreal La Liga 21 de agosto de 2021 14h30 (de Brasília)

CHELSEA