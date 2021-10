Onde assistir ao vivo a Chelsea x Southampton, pela Premier League?

Os times entram campo neste sábado (2), às 11h (de Brasília), pela sétima rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Chelsea, neste sábado (2), às 11h (de Brasília), recebe o Southampton, em Stamford Bridge, pela sétima rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada, e do Star+, em streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Southampton DATA Sábado, 2 de outubro de 2021 LOCAL Stamford Bridge - Londres, ING HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Martin Atkinson

Assistentes: Peter Kirkup e Nick Hopton

Quarto árbitro: Jarred Gillett

VAR: Mike Dean

Assistentes VAR: Ian Hussin

ONDE VAI PASSAR?



O Southampton precisa de uma vitória para buscar coisas melhores / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, e o Star+, em streaming, são os canais que vão passar o jogo deste sábado, às 11h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHELSEA

Buscando a liderança da Premier League, o Chelsea, atual terceiro colocado da competição, está com 13 pontos conquistados - foram quatro vitórias, um empate e uma derrota. Com uma combinação de resultados, os Blues podem assumir o topo da tabela.

No jogo, Mason Mount está quase certo para o time titular, enquanto Pulisic e Reece James estão no departamento médico e Kante cumprindo isolamento após testar positivo para Covid-19.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Thaigo Silva, Christensen, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Havertz; Lukaku.

SOUTHAMPTON

Na outra parte da tabela, com apenas quatro pontos conquistados, o Southampton está muito perto da zona do rebaixamento, com apenas um ponto de vantagem. Ainda buscando sua primeira vitória, os Saints têm quatro empates e duas derrotas nos seis jogos disputados.

Armando Broja e Jack Stephens não estão disponíveis para o jogo - o primeiro por pertencer ao Chelsea, e o segundo por conta de uma série lesão no joelho, que deve o tirar das atividades por 10 semanas.

Provável escalação do Southampton: McCarthy; Livramento, Bednarek, Salisu, Walker-Peters; Elyounoussi, Ward-Prowse, Romeu, Djenepo; Adams, Armstrong.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 1 x 0 Chelsea Liga dos Campeões 29 de setembro de 2021 Chelsea 0 x 1 Manchester City Premier League 25 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brentdord x Chelsea Premier League 16 de outubro de 2021 13h30 (de Brasília) Chelsea x Malmo Liga dos Campeões 20 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

SOUTHAMPTON

JOGO CAMPEONATO DATA Southampton 0 x 1 Wolverhampton Premier League 26 de setembro de 2021 Shefield United 2 (2) x (4) 2 Southampton Copa da Liga Inglesa 21 de setembro de 2021

Próximas partidas