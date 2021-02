Onde assistir ao vivo a Chelsea x Manchester United, pela Premier League?

Clássico será em Londres, neste domingo (28), pela 26ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Chelsea e Manchester United fazem clássico quente neste domingo (28), no Stamford Bridge, a partir das 13h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do campeonato. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Manchester United DATA Domingo, 28 de fevereiro de 2021 LOCAL Stamford Bridge, Londres - ING HORÁRIO 13h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Blues querem a vitória em casa/ Foto: Getty Images

A partida será transmitida pela ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHELSEA

De olho no G-4, o Chelsea entra em campo querendo se impor diante do rival, mas não terá Thiago Silva, lesionado. Por outro lado, o técnico Thomas Tuchel não mais problemas no elenco para o jogo deste domingo.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Werner.

MANCHESTER UNITED

Já o Manchester United luta para manter a vice-liderança. Os Red Devils não teral Phil Jones, Juan Mata e Pogba, lesionados. Por outro lado, Cavani, Van de Beek e McTominay devem retornar ao time.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Rashford, Fernandes, Greenwood; Cavani.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 0 x 1 Chelsea Champions League 23 de fevereiro de 2021 Southampton 1 x 1 Chelsea Premier League 20 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Chelsea Premier League 4 de março de 2021 17h15 (de Brasíia) Chelsea x Everton Premier League 8 de março de 2021 15h (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 0 x 0 Real Sociedad Europa League 25 de fevereiro de 2021 Manchester United 3 x 1 Newcastle Premier League 21 de fevereiro de 2021

Próximas partidas