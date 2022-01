Onde assistir ao vivo a Chelsea x Liverpool, pela Premier League?

O Chelsea enfrenta o Liverpool na tarde deste domingo (2), às 13h30 (de Brasília), em Stamford Bridge, pela 21ª rodada da Premier League. O clássico terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Liverpool DATA Domingo, 2 de janeiro de 2022 LOCAL Stamford Bridge, Londres - ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o clássico inglês neste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Jogão na área! Chelsea e Liverpool fazem duelo de seis pontos no primeiro compromisso do ano.

A nove pontos do líder Manchester City, que venceu de virada o Arsenal neste sábado (1), os Blues entrarão em campo ainda sem contar com Reece James e Andreas Christensen, com problemas nas coxas e costas, respectivamente, enquanto Ben Chilwell, com Covid-19, também está fora.

Já o Liverpool, derrotado pelo Leicester na última rodada, só pensa na vitória e nos três pontos fora de casa.

Andy Robertson, que cumprirá o seu terceiro e último jogo de suspensão após ser expulso contra o Tottenham, é desfalque.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Rudiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Kante, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Oxlade-Chamberlain; Salah, Jota, Mane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Aston Villa 1 x 3 Chelsea Premier League 26 de dezembro de 2021 Chelsea 1 x 1 Brighton Premier League 29 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Tottenham Copa da Liga Inglesa 5 de janeiro de 2022 16h30 (de Brasília) Chelsea x Chestterfield Copa da Inglaterra 8 de janeiro de 2022 14h30 (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 3 (5) x (4) 3 Leicester Copa da Liga Inglesa 22 de dezembro de 2021 Leicester 1 x 0 Liverpool Premier League 28 de dezembro de 2021

Próximas partidas