Onde assistir ao vivo a Chelsea x Burnley, pela Premier League?

Vivendo grande momento, o Chelsea recebe o Burnley neste sábado (6), no Stamford Bridge, às 12h (de Brasília), pela 11ª rodada da Premier League , querendo disparar na liderança da competição. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil , na TV fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Burnley DATA Sábado, 6 de novembro de 2021 LOCAL Stamford Bridge, Londres - ING HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Chelsea recebe o Burnley no Stamford Bridge / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, irá transmitir o jogo deste sábado (6). Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder da Premier League com três pontos de vantagem para o Liverpool, o Chelsea de Thomas Tuchel quer aproveitar o jogo dentro de casa para tentar abrir uma vantagem maior diante do rival.

Para o confronto, Tuchel segue sem Lukaku, Kovacic e Timo Werner, todos lesionados. Mount, doente, também não deve entrar em campo e é um desfalque importante . Os jovens Kai Havertz e Hudson-Odoi, junto de Hakim Ziyech, devem formar o trio de ataque.

Já o Burnley, na 18ª colocação, tem apenas uma vitória em toda a competição e precisa começar a pontuar urgentemente: está a três pontos do Leeds, primeiro time fora do Z-3, mas vê o Newcastle, novo rico, com quatro, com potencial de disparada no segundo turno.

A tendência, porém, é que o treinador Sean Dyche mantenha a mesma base do time que venceu o Brentford por 3 a 1 na última rodada.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Rudiger e Thiago Silva; Reece James, Jorginho, Loftus-Cheek e Chilwell; Ziyech e Hudson-Odoi; Havertz.

Provável escalação do Burnley: Pope; Lowton, Tarkowski, Mee e Taylor; Gudmundsson, Brownhill, Cork e McNeil; Wood e Cornet.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Newcastle 0 x 3 Chelsea Premier League 30 de outubro de 2021 Malmo 0 x 1 Chelsea Liga dos Campeões da Uefa 2 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Leicester City x Chelsea Premier League 20 de novembro de 2021 9h30 (de Brasília) Chelsea x Juventus Liga dos Campeões da Uefa 23 de novembro de 2021 17h (de Brasília)

BURNLEY

JOGO CAMPEONATO DATA Burnley 0 x 1 Tottenham Copa da Liga Inglesa 27 de outubro de 2021 Burnley 3 x 1 Brentford Premier League 30 de outubro de 2021

Próximas partidas