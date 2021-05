Onde assistir ao vivo a Chelsea x Arsenal, pela Premier League?

Clássico londrino será disputado nesta quarta (12), às 16h15 (de Brasília), em Stamford Bridge; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Chelsea e Arsenal se enfrentam na tarde desta quarta-feira (12), às 16h15 (de Brasília), no Stamford Bridge, em duelo válido pela 36ª rodada da Premier League. O clássico vale mais para os Blues, tentando se fixar de vez entre os quatro primeiros colocados da competição. Para os Gunners, os três pontos ameziaram um pouco a má campanha na temporada. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Arsenal DATA Quarta-feira, 12 de maio de 2021 LOCAL Etihad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 16h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Marriner

Assistentes: Scott Ledger e Simon Long

ONDE VAI PASSAR?



Chelsea busca a vitória sobre o rival para confirmar a boa fase / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Finalista da Liga dos Campeões e da Copa da Inglaterra, o Chelsea quer mais. A equipe que se garantir entre os primeiros colocados da Premier League e assegurar a sua vaga na próxima edição da Champions League. Mesmo com as decisões pela frente, Thomas Tuchel deve usar boa parte de seus considerados titulares na partida contra o Arsenal.

As maiores mudanças devem ser no setor defensivo. Thiago Silva e Christensen ficam de fora e dão lugar a Kurt Zouma e Rudiger. No ataque, o treinador dos Blues deve optar por um sistema sem Werner ou Giroud, com Havertz atuando mais avançado ao lado de Mount e Ziyech.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Ziyech, Mount; Havertz.

A melancólica temporada dos Gunners vai chegando ao fim já sem chances de títulos ou classificação para a Liga dos Campeões. Em nono na Premier League, a equipe de Mikel Arteta tem alguns problemas na defesa. David Luiz e Pablo Marí não jogarão, assim como Granit Xhaka, todos lesionados.

Gabriel Martinelli, que ganhou algumas oportunidades nas últimas rodadas, deve perder seu lugar para a escalação da dupla Aubameyang e Lacazette.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Chambers, Holding, Gabriel, Tierney; Partey, Elneny; Pepe, Odegaard, Aubameyang; Lacazette.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 0 Real Madrid Champions League 5 de maio de 2021 Manchester City 1 x 2 Chelsea Premier League 8 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Leicester City FA Cup 15 de maio de 2021 13h15 (de Brasília) Chelsea x Leicester City Premier League 18 de maio de 2021 16h15 (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 0 x 0 Villarreal Europa League 6 de maio de 2021 Arsenal 3 x 1 West Brom Premier League 9 de maio de 2021

Próximas partidas