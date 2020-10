Onde assistir ao vivo a Chapecoense x Vitória, pela Série B?

Jogo será disputado pela 16ª rodada; veja como acompanhar pela TV e na internet

A vice líder vai entrar em campo para defender a boa sequência de resultados na . O adversário vai ser o , que ocupa a13ª colocação. O duelo será na Arena Condá, no sábado (17) às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Vitória DATA Sábado, 17 de outubro de 2020 LOCAL Arena Condá - Chapecó, SC 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A Cahpe recebe o Vitória para se manter no alto da tabela / Foto: Sirli Freitas/Chapecoense/Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mesmo com jogos a menos, a é vice-líder da Série B e vem de uma sequência muito boa, com 11 jogos de inveciblidade. Depois de recusar o , Umberto Louzer segue o comando da equipe, buscando bater recordes de Claudinei Oliveira e Gilson Kleina, que tiveram 14 jogos sem derrotas no time. A novidade é Aylon, que cumpriu suspensão contra o CRB e volta à equipe.

Em uma sequência de quatro jogos sem vencer, o Vitória ocupa apenas a 13ª colocação da Série B. Recém contratado, Eduardo Barroca vai ter o segundo jogo à frente da equipe, buscando melhorar a equipe, a fim de chegar próximo ao topo da tabela. Para o duelo, o terá a volta de Lucas Cândido para a equipe.

Provável escalação da Chapecoense: João Ricardo; Hiago, Joílson, Luiz Otávio, Busanello; William Oliveira, Anderson Leite, Denner, Paulinho Moccelin, Aylon; Anselmo Ramon.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Wallace Reis, Carleto, Lucas Candido, Guilherme Rend, Marcelinho, Júnior Viçosa, Ewandro e Alisson Farias.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 0 x 1 Chapecoense Série B 14 de outubro de 2020 0 x 0 Chapecoense Série B 9 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Chapecoense Série B 20 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília) Chapecoense x Operário Série B 23 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 2 Avaí Série B 10 de outubro de 2020 Vitória 1 x 2 Série B 6 de outubro de 2020

Próximas partidas