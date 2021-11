Onde assistir ao vivo a Chapecoense x Grêmio, pelo Brasileirão Série A 2021?

A Chapecoense recebe o Grêmio neste sábado (20), na Arena Condá, às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

ONDE VAI PASSAR?

O Sportv, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, transmitem o jogo deste sábado. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Qual o canal do Sportv?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Qual o canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Chapecoense, primeira equipe rebaixada para a segunda divisão neste campeonato, quer terminar sua campanha de forma digna. A equipe conquistou apenas 15 pontos em 33 partidas.

Para este jogo, o time terá uma lista grande de defalques, com Matheus Ribeiro, Perotti, Felipe, Felipe Santana, Kadu, Tiepo e Vagner, machucados, fora da partida. Além do zagueiro Jordan, que está suspenso.

Confira a lista de relacionados pelo técnico Vagner Mancini para a partida contra a Chapecoense, pela 34ª rodada do #Brasileirão2021.



⚽🇪🇪 #ACFxGRE #VamosTricolor pic.twitter.com/yZhrAa2REL — Grêmio FBPA (@Gremio) November 19, 2021

Do outro lado, o Grêmio, que conseguiu vencer por 3 a 0 os reservas do RB Bragantino, precisa somar pontos se quiser sair da zona de rabaixamento. A equipe somou 32 pontos em 32 jogos, sendo que o time tem um jogo a menos que os demais adversários.

Para o jogo, o técnico Vagner Mancini terá a volta do colombiano Miguel Borja, que estava servindo sua seleção. Para fechar, o time não contará com o atacante Douglas Costa, machucado.

Provável escalação da Chapecoense: João Paulo; Ezequiel, Laércio, Alan Santos, Busanello; Leite, Moisés, Denner, Mike; Henrique Almeida e Kaio Nunes.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Rafinha, Geromel, Kannemann, Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva, Campaz; Ferreira, Robert e Diego Souza (Borja).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 2 Juventude Brasileirão Série A 14 de novembro de 2021 Santos 2 x 0 Chapecoense Brasileirão Série A 17 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Atlético-GO Brasileirão Série A 26 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília) América-MG x Chapecoense Brasileirão Série A 1 de dezembro de 2021 21h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 3 x 1 Grêmio Brasileirão Série A 13 de novembro de 2021 Grêmio 3 x 0 RB Bragantino Brasileirão Série A 16 de novembro de 2021

Próximas partidas