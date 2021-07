Onde assistir ao vivo a Cerro Porteño x Fluminense, pelas oitavas de final da Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (13), em Assunção, pelas oitavas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

Goal, você acompanha o jogo em tempo real Cerro Porteño e Fluminense entram em campo nesta terça-feira (13), em Assunção, a partir das 19h15 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores . A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV , na TV fechada. Na, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cerro Porteño x Fluminense DATA Terça-feira, 13 de julho de 2021 LOCAL Nueva Olla, Assunção - PAR HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Facundo Tello – ARG

Assistentes: Cristian Navarro e Julio Fernandez – ARG

Quarto árbitro: Patricio Loustau – ARG

VAR: César Deishler – CHI

Assistente VAR: Eduardo Gamboa – CHI

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer avançar às quartas da Liberta / Foto: Mailson Santana/Fluminense F

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após concluir a primeira fase da Copa Libertadores na segunda posição do grupo H, o Cerro Porteño chega completamente descansado para o duelo desta terça, já que não entra em campo desde o fim de maio. Além disso, o time paraguaio trouxe quatro reforços para a continuação do campeonato. Porém, Patino é desfalque por suspensão.

Do outro lado, o Fluminense chega confiante para as oitavas de final, após ficar em primeiro lugar no grupo D. O técnico Roger Machado mandará a campo sua força total disponível, mas não terá Nino (seleção olímpica), enquanto Hudson e Fred, com problemas físicos, são dúvidas.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Calegari, Manoel, Braz, Barcelos; Martinelli, Wellington; Henrique, Ganso, Nene; Cazares

Provável escalação do Cerro Porteño: Fernandes; Espinola, Duartes, Delvalle, Alan; Gimenez, Carrascal, Villasanti, Aquino; Morales; Boselli.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CERRO PORTEÑO

JOGOS CAMPEONATO DATA Guaraní 2 x 0 Cerro Porteño Campeonato Paraguaio 28 de maio de 2021 Cerro Porteño 1 x 0 América de cali Libertadores 25 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sportivo Luqueño x Cerro Porteño Campeonato Paraguaio 16 de julho de 2021 20h (de Brasília) Fluminense x Cerro Porteño Brasileirão 20 de julho de 2021 19h15 (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Sport 1 x 2 Fluminense Brasileirão 10 de julho de 2021 Fluminense 0 x 0 Ceará Brasileirão 7 de julho de 2021

Próximas partidas