Onde assistir ao vivo a Ceará x Vasco, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com duas vitórias seguidas, o encara o Ceará na noite desta quinta-feira (20), às 20h (de Brasília), no Castelão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Ceará x Vasco DATA Quinta-feira, 20 de agosto de 2020 LOCAL Castelão - Ceará HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, às 20h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com duas vitórias no Brasileirão, o Vasco está com 100% de aproveitamento e entra em campo contra o Ceará com grande confiança.

Para o duelo, o técnico Ramon Menezes terá três desfalques: Vinícius, Pikachu e Bruno César.

Já o Ceará ainda não venceu na competição (duas derrotas e um empate), aparecendo na 18ª posição, com apenas um ponto.

O técnico Guto Ferreira possui três baixas para o jogo: Felipe Baixola, Rogério e Vinícius, com problemas físicos.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Cayo Tenório, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Fellipe Bastos e Benítez; Gabriel Pec (Bruno Gomes ou Parede), Talles Magno e Cano.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Gabriel, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, William Oliveira e Fernando Sobral; Lima, Mateus Gonçalves e Rafael Sobis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020 Vasco 2 x 1 Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 16h (de Brasília) x Vasco Copa do 26 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 1 Grêmio Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020 2 x 0 Ceará Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020

Próximas partidas