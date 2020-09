Onde assistir ao vivo a Ceará x Santos, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste sábado (5), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com três vitórias consecutivas, o Ceará recebe o neste sábado (5), às 21h (de Brasília), no Castelão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TNT e Premiere para todo o , na TV fechada. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Santos DATA Sábado, 5 de setembro de 2020 LOCAL Castelão - Ceará HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, além do Premiere para todo o Brasil, na TV fechada, a partir das 21h (de Brasília). Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

O Ceará vai receber neste sábado (5) o Santos mirando mais uma vitória no Brasileirão.

"(...)A gente está bem preparado e vamos tentar neutralizar os pontos positivos deles e atacar os negativos como viemos fazendo em todos os jogos: estudando o adversário e podendo construir o nosso resultado", disse Charles.

Enquanto o ocupa a sétima posição, com 10 pontos, o aparece em 11º, com oito.

O técnico Cuca poderá relacionar pela primeira vez Everson, mas não terá Jean Mota, com edema na coxa esquerda, além de Raniel, que testou positivo para Covid-19.

Mais artigos abaixo

O atleta Raniel testou positivo para coronavírus. Ele foi afastado e permanecerá em quarentena por 10 dias, sendo supervisionado pelo departamento médico do clube. O restante dos jogadores está liberado para o jogo deste sábado, contra o Ceará.



Melhoras, meu atacante! 👊🏾 pic.twitter.com/PeVe9V6b4x — Santos Futebol Clube (@SantosFC) September 4, 2020

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Eduardo, Tiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco (Alyson); Charles, William Oliveira, Ricardinho (Fabinho), Vinícius, Leandro Carvalho; Cléber.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres (Jobson) e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Soteldo e Kaio Jorge

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020 Ceará 1 x 0 Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Ceará Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) Ceará x Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 18h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 1 Flamengo Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020 Santos 2 x 2 Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020

Próximas partidas