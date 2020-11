Onde assistir ao vivo a Ceará x Santos, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ceará e entram em campo na noite desta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Castelão, visando a classificação às quartas de final da Copa do . Em caso de nova igualdade, por qualquer placar, haverá disputa por pênaltis. A partida será transmitida ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Santos DATA Quarta-feira, 4 de novembro de 2020 LOCAL Castelão - HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Quem vencer avança! Após o empate sem gols no primeiro jogo disputado na Vila Belmiro, Ceará e Santos buscam apenas a vitória nesta quarta-feira (4).

Para o duelo decisivo, o técnico Cuca não poderá contar com Lucas Veríssimo, expulso no primeiro jogo, enquanto Laércio, por já ter disputado a competição com a camisa do , também está fora.

Peixão inicia o treinamento aqui no CT do Fortaleza! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/4sdH5VOwBA — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 3, 2020

Já o Ceará não terá o centroavante Cléber, que já disputou o torneio pelo Barbalha. Felipe Vizeu pode ser o seu substituto.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Eduardo, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho e Charles; Vina Fernando Sobral e Léo Chú; Rafael Sobis (Felipe Vizeu).

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson (Pará), Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson e Jean Mota; Marinho, Soteldo e Kaio Jorge.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 0 Ceará 28 de outubro de 2020 Santos 3 x 1 Campeonato Brasileiro 1 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB x Santos Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 18h15 (de Brasília) Santos x Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 16h30 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 0 Ceará Copa do Brasil 28 de outubro de 2020 2 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 31 de outubro de 2020

