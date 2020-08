Onde assistir ao vivo a Ceará x Grêmio, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela segunda rodada do Brasileirão, Ceará e entram em campo nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Castelão. A partida terá transmissão ao vivo na RBS TV, além do Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Ceará x Grêmio DATA Quarta-feira, 12 de agosto de 2020 LOCAL Castelão - Ceará HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo na RBS TV, além do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Apesar da conquista da , o Ceará foi derrotado pelo Sport por 3 a 2 na estreia do Brasileirão e agora busca a recuperação contra o Grêmio.

Para o duelo, a equipe terá os retornos de Vina e Leandro Carvalho, enquanto Lima e Léo Chu estão fora por questões contratuais.

Já o Grêmio venceu o na primeira rodada e terá o retorno de Matheus Henrique e Jean Pyerre.

Por outro lado, segue fora, em negociação com o .

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Orejuela, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Matheus Henrique e Maicon; Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Técnico: Renato Portaluppi.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus e Bruno Pacheco; Fabinho e Charles; Fernando Sobral, Vina e Leandro Carvalho; Cléber. Técnico: Guto Ferreira.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 0 6 de agosto de 2020 Grêmio 1 x 0 Fluminense Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Campeonato Brasileiro 15 de agosto de 2020 19h (de Brasília) x Grêmio Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020 19h15 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Ceará Copa do Nordeste 5 de agosto de 2020 Sport 1 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020

Próximas partidas