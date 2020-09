Onde assistir ao vivo a Ceará x Fortaleza, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ceará e entra em campo nesta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, além do Premiere, na TV fechada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Fortaleza DATA Quarta-feira, 2 de setembro de 2020 LOCAL Castelão - Ceará HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Fortaleza

A partida terá transmissão ao vivo na TNT e Premiere, na TV fechada, a partir das 19h (de Brasília). Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Na 11ª posição, com sete pontos, o Ceará chega embalado com duas vitórias consecutivas no Brasileirão.

Para o duelo, o técnico Guto Ferreira deve mandar a campo praticamente o mesmo time que bateu o na última rodada. A única mudança pode acontecer na zaga.

Gabriel Lacerda deve entrar no lugar de Luiz Otávio, além de William Oliveira na vaga de Fabinho. Suspenso, Lima também está fora.

Já o Fortaleza aparece na sétima posição, com oito pontos. O técnico Rogério Ceni irá promover o retorno de Juninho, que cumpriu suspensão na última rodada, enquanto Paulão, poupado, entra no lugar de Jackson.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles, William Oliveira e Vinícius; Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Cléber.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero e Bruno Melo; Felipe e Juninho; Romarinho, David, Osvaldo e Wellington Paulista.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 4 Ceará Campeonato Brasileiro 26 de agosto de 2020 Atlético-GO 0 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Campeonato Brasileiro 5 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) x Ceará Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 27 de agosto de 2020 Fortaleza 3 x 0 Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020

Próximas partidas