Onde assistir ao vivo a Ceará x Fortaleza, pela final do Cearense?

Equipes vão a campo às 21h30 (de Brasília), pelo primeiro jogo das finais do Cearense; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

E teremos Clássico-Rei na final do estadual! Os arquirrivais Ceará e entram em campo nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), pelo primeiro jogo das finais do . A partida terá transmissão ao vivo no canal da TV Verdes Mares (Globo CE), na TV aberta, e no Premiere, no pay-per-view. Na Goal , você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Ceará x Fortaleza DATA Quarta-feira, 30 de setembro de 2020 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Ceará

A partida terá transmissão ao vivo no canal da TV Verdes Mares (Globo CE), na TV aberta, e no Premiere, no pay-per-view. Você também pode acompanhar a partida na Goal , em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Classificados para as oitavas de final da Copa do e fazendo boas campanhas no Brasileirão, Ceará e Fortaleza voltam aos gramados pelo Campeoanto Cearense para fazerem mais dois clássicos importantíssimos: a soberania estadual e uma das maiores rivalidades do Brasil está em jogo.

Mesmo em meio à disputa de outras competições, ambos os treinadores devem ir com o que tem de melhor para tentarem um bom resultado nesta quarta-feira: Leandro Carvalho deve voltar a ser titular pelo Alvinegro e Bruno Melo, no Tricolor.

Com o mando de campo destinado ao Ceará de Guto Ferreira, é de se esperar que a equipe entre com o favoritismo para o duelo, já que leva vantagem sobre o Fortaleza de Rogério Ceni na temporada: são duas vitórias, um empate e uma derrota do Alvinegro na temporada diante de seu maior rival.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles e Ricardinho; Sobral, Vina, Leandro Carvalho e Rafael Sóbis.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Jackson, Paulão e Bruno Melo; Juninho e Felipe; David, Romarinho, Wellington Paulista e Osvaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 5 x 1 Brusque 23 de setembro de 2020 Ceará 2 x 2 Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Ceará Campeonato Brasileiro 3 de outubro de 2020 19h (de Brasília) -PR x Ceará Campeonato Brasileiro 8 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 0 Campeonato Brasileiro 19 de setembro de 2020 1 x 1 Fortaleza Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020

Próximas partidas