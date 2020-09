Onde assistir ao vivo a Ceará x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Rubro-Negro entra em campo neste domingo (13), às 18h (de Brasília), no Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Antes do retorno da Copa Libertadores, o enfrenta o Ceará na noite deste domingo (13), às 18h (de Brasília), no Castelão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Ceará x Flamengo DATA Domingo, 12 de setembro de 2020 LOCAL Castelão - Ceará HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 18h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Brigando pela liderança do Brasileirão, o Flamengo do técnico Domènec Torrent ainda é um mistério contra o Ceará no domingo (13).

Isla, Rodrigo Caio e Filipe Luis podem ser poupados, enquanto Gerson, supenso, está fora.

Já o Ceará vem de duas derrotas seguidas e busca reencontrar o caminho da vitória justamente sobre o .

William Oliveira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Por outro lado, Bruno Pacheco, Samuel Xavier, Luiz Otávio e Leandro Carvalho, retornam.

Provável escalação do Flamengo: Gabriel Batista; Matheuzinho (Isla); Gustavo Henrique (Rodrigo Caio), Léo Pereira e Renê (Filipe Luís); Willian Arão, Thiago Maia, Diego ( Ribeiro); Arrascaeta, Gabigol (Pedro) e Michael (Vitinho).

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Ricardinho, Charles e Vinícius; Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Cléber.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 1 Campeonato Brasileiro 5 de setembro de 2020 1 x 2 Flamengo Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Flamengo 17 de setembro de 2020 21h (de Brasília) SC x Flamengo Copa Libertadores 30 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 1 Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 x Ceará Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020

Próximas partidas