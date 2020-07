Onde assistir ao vivo a Ceará x Ferroviário pela semifinal do Cearense

Em jogo único valendo vaga na decisão, Vozão joga pelo empate; Ferrão precisa da vitória para chegar à final

Após a derrota para o no Clássico-Rei da última quinta-feira, 15, o Ceará recebe o Ferroviário neste domingo (19), às 16h (de Brasília), pela semifinal do . O duelo terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Ferroviário DATA Domingo, 19 de julho de 2020 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

(Foto: Stephan Eilert/cearasc.com)

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares, na TV aberta. Aqui, na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Dono da segunda melhor campanha no estadual, o Ceará tem a vantagem do empate para avançar à mais uma decisão.

Mais times

O Ferrão, terceiro colocado na fase de classificação, precisa da vitória. O time tricolor não poderá contar com o volante Jorginho, com o zagueiro Magno Alves, ambos com desconforto muscular, e com zagueiro Marcelo Amaral, com pubalgia.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Charles, Ricardinho, Vinícius; Lima, Rafael Sóbis, Felipe SIlva.

Provável escalação do Ferroviário: Nícolas; Gabriel Cassimiro, Vitão, Jonas, Willian Machado; Felipe Macena, Diego Lorenzi, Wellington Rato; Tito, Dedé, Yago.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Barbalha 0 x 5 Ceará Campeonato Cearense 13 de julho de 2020 Ceará 1 x 2 Fortaleza Campeonato Cearense 15 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Ceará 22 de julho 20h (de Brasília)

FERROVIÁRIO

JOGO CAMPEONATO DATA Pacajus 0 x 1 Ferroviário Campeonato Cearense 15 de março de 2020 Ferroviário 0 x 0 Caucaia Campeonato Cearense 15 de julho de 2020

Próximas partidas