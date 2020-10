Onde assistir ao vivo a Ceará x Coritiba, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste sábado (24), às 19h (de Brasília), no Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após perder o título do Campeonato Cearense para o Fortaleza, o Ceará enfrenta o na noite deste sábado (24), às 19h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus.

QUANDO SERÁ?

JOGO Ceará x Coritiba DATA Sábado, 24 de outubro de 2020 LOCAL Castelão - Ceará HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus, a partir das 19h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Voltando as suas atenções para o Brasileirão após perder o título do para o rival , o Ceará entra em campo pressionado por uma vitória para se afastar do risco da zona de rebaixamento.

Para o duelo, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com Tiago, suspenso, além de Klaus e William Oliveira, lesionados.

Já Coritiba, na 18ª posição, com 16 pontos, vem de derrota para o na última rodada.

O técnico Jorginho terá o retorno de Sabino. Por outro lado, Hugo Moura, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Matheus Galdezani e Ramón Martínez brigam por uma vaga.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Eduardo Brock, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles, Fernando Sobral e Vinicius; Rafael Sóbis e Léo Chú.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Natanael, Sabino e William Matheus; Matheus Salles, Giovanni Augusto, Yan Sasse, Matheus Galdezani e Ramon Martínez ( Nathan Silva); Robson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 17 de outubro de 2020 Fortaleza 1 x 0 Ceará Campeonato Cearense 22 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Ceará Copa do 28 de outubro de 2020 16h (de Brasília) x Ceará Campeonato Brasileiro 31 de outubro de 2020 17h (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 3 Coritiba Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020 Coritiba 1 x 2 Santos Campeonato Brasileiro 17 de outubro de 2020

Próximas partidas