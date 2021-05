Onde assistir ao vivo a Ceará x Arsenal de Sarandí, pela Copa Sul-Americana?

Os times entram em campo nesta quarta-feira (12), pela Copa Sul-Americana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na Arena Castelão, Ceará e Arsenal de Sarandí entram em campo nesta quarta-feira (12), a partir das 19h15 (de Brasília), pela quarta rodada do grupo C Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV , no pay-per-view. Na Goal , você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Ceará x Arsenal de Sarandí DATA Quarta-feira, 12 de maio de 2021 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Vozão precisa do triunfo em casa / Foto: Christian Alekson

A Conmebol TV, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (12). Na Goal , o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CEARÁ

Na liderança do grupo C, o Ceará busca a vitória em casa para abrir distância diante dos rivais e ficar mais perto da classificação à próxima fase.

Ceará volta aos treinos focado nas disputas da semana de Sul-Americana e Estadual. Elenco encerra a semana com Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense.



Saiba mais: https://t.co/WmA4OjcZa9



📸 Felipe Santos / Ceará SC #CearáSC pic.twitter.com/ZlGtUZHI4v — Ceará Sporting Club ᶜˢᶜ (@CearaSC) May 10, 2021

Provável escalação do Ceará: João Ricardo, Buiú, Klaus, Jordan, Kelvyn, Charles, Fernando Sobral, Jorginho, Marlon, Jael, Yony González e Rick.

ARSENAL DE SARANDÍ

Do outro lado, o Arsenal de Sarandí também luta pela única vaga do grupo e quer tomar a ponta da equipe brasileira.

Provável escalação do Arsenal de Sarandí: Medina, Benavídez, Carabajal, Suso, Papa, Andrada, Soraire, Castro, Ruíz, Candia e Albertengo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Caucaia 1 x 6 Ceará Cearense 9 de maio de 2021 Ceará 1 (2) x (4) 2 Bahia Copa do Nordeste 2 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Fortaleza Cearense 15 de maio de 2021 16h (de Brasília) Ceará x Atlético-CE Cearense 17 de maio de 2021 15h30 (de Brasília)

ARSENAL DE SARANDÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal de Sarandí 1 x 1 Cordoba Campeonato Argentino 9 de maio de 2021 Colón 2 x 0 Arsenal de Sarandí Campeonato Argentino 30 de abril de 2021

Próximas partidas