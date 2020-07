Onde assistir ao vivo a Ceará x Fortaleza, pelo Campeonato Cearense?

Clássico será disputado nesta quarta-feira (15), às 22h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico cearense na área! Valendo a liderança do Estadual, o Ceará recebe o nesta quarta-feira (15), às 22h30 (de Brasília), pela sétima rodada O duelo terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Fortaleza DATA Quarta-feira, 15 de julho de 2020 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 22h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

(Foto: Stephan Eilert/cearasc.com)

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares, na TV aberta. Aqui, na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Tanto o Ceará quanto o Fortaleza retornaram aos gramados com goleadas sobre o Barbalha e Bugre, respectivamente, e chegam embalados para o clássico, que vale a liderança da segunda fase do .

Com a vitória sobre o Bugre, o Fortaleza retornou para a liderança do Estadual e garantiu vaga na semifinal, que será disputada no final de semana. No entanto, a vitória no Clássico-Rei é o principal objetivo de Rogério Ceni, que quer assegurar vantagem para a próxima fase do Cearense.

"Pude assistir ao jogo (do Ceará) hoje de manhã. Será um jogo que decide o primeiro lugar, e nós queremos nos classificar na primeira posição e obter tudo o que a gente tem de vantagem para a semifinal. Mas ainda é uma incógnita, a gente não tem noção de como vai ser o protocolo de recuperação dos atletas em 48 horas", disse.

Provável escalação do Ceará: Felipe Alves; Tinga, Paulão, Quintero, Bruno Melo; Felipe, Juninho, Romarinho; David, Wellington Paulista, Osvaldo.

Provável escalação do Fortaleza: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Charles, Ricardinho, Vinícius; Lima, Rafael Sóbis, Felipe SIlva.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 1 Sport 15 de março de 2020 Barbalha x 5 Campeonato Cearense 13 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Ceará Copa do Nordeste 22 de julho 20h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 Fortaleza Copa do Nordeste 14 de março de 2020 Guarany de Sobral x Fortaleza Campeonato Cearense 13 de julho de 2020

Próximas partidas