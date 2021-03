Onde assistir ao vivo a Caxias x Fortaleza, pela Copa do Brasil?

Duelo será nesta quarta-feira (17), no estádio Centenário, pela primeira fase da competição; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta quarta-feira (17), Caxias e Fortaleza se enfrentam às 20h (de Brasília), no estádio Centenário, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida será transmitida pelo SporTV , na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Caxias-RS x Fortaleza DATA Quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Centenário, Caxias - BRA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

ONDE VAI PASSAR?



A partida será transmitida pelo SporTV. Aqui, na Goal , o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual o número do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

O Caxias entra em campo precisando vencer para se classificar e também colocar fim a um tabu de quatro anos sem avançar de fase na Copa do Brasil

🇳🇱 É semana de decisão pela Copa do Brasil.



Nesta segunda-feira iniciamos a preparação para encarar o Fortaleza, no Centenário, na próxima quarta-feira, em partida válida pela 1ª fase da @CopadoBrasil. Só a vitória interessa!



📸 Vitor Soccol/S.E.R. Caxias pic.twitter.com/zl9KDfh0sB — S.E.R. Caxias (@sercaxias) March 15, 2021

Já o Fortaleza tem a vantagem do empate no jogo desta quarta-feira, mas tem um desfalque certo: Ronald, com uma lesão no tornozelo direito, está fora.

Mais cedo, no CT do Internacional, realizamos o treino de apronto para decisão de amanhã contra o Caxias-RS, valendo uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil.



📸 Bruno Oliveira/FEC pic.twitter.com/Vrlf7Hu5Ih — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) March 16, 2021

Provável escalação do Caxias: Marcelo Pitol; Eduardo Diniz, Guilherme Mattis, Thiago Sales e Bruno Ré; Juliano, Marlon; Jhon Cley, Diogo Oliveira e Milla; Giovane Gomez (Mazola).

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Wanderson e Carlinhos; Ederson, Juninho e Luiz Henrique; Robson, David e Torres (Wellington).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CAXIAS

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 0 x 0 Caxias Campeonato Gaúcho 13 de março de 2021 Caxias 3 x 2 Aimoré Campeonato Gaúcho 8 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Caxias x Esportivo Campeonato Gaúcho 21 de março de 2021 20h (de Brasília) Internacional x Caxias Campeonato Gaúcho 28 de março de 2021 A confirmar

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 Treze Copa do Nordeste 13 de março de 2021 Atlético-CE 0 x 2 Fortaleza Campeonato Cearense 10 de março de 2021

