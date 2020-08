Onde assistir ao vivo a Campinense x Treze, pelo Campeonato Paraibano?

Times fazem o jogo de ida da final do Campeonato Paraibano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Campinense e Treze fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Paraibano nesta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), no estádio Amigão. A partida será transmitida pela TV Tambaú, filiada do SBT na Paraíba, na TV aberta, e pelo Premiere na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto.

QUANDO SERÁ?

JOGO Campinense x Treze DATA Quarta-feira, 12 de agosto de 2020 LOCAL Amigão (PB) HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Partida poderá ser acompanhada na TV e na internet (Foto: Instagram/Treze)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

As duas equipes tiveram uma semana cheia para se preparar para a grande decisão. O Campinense não poderá contar com o zagueiro Uesles, com uma lesão na coxa direita.

Já o Treze contou com o cancelamento de sua estreia na série C contra o Imperatriz devido a casos de Covid-19, e aproveitou também para se focar totalmente para a decisão, com todos os atletas à disposição.

O clássico terá também uma curiosidade e a arbitragem será à parte do quadro paraibano: o gaúcho, Anderson Daronco irá apitar a partida, auxiliado por Oberto e Luís Filipe Gonçalves.

Provável escalação do Campinense: Wellington Lima, Alex Travassos, Alex Maranhão, Breno, Matheus Camargo, Pêu, Elielton, Allefe, Vinícius Araújo, Reinaldo Alagoano e Rafael Ibiapino.

Provável escalação do Treze: Jeferson, Léo Pereira, Breno Calixto, Nilson Júnior, Gilmar, Vinicius Barba, Rezende, Tales, Alexandre Santana, Douglas Limae Frontini .

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TREZE

JOGO CAMPEONATO DATA Treze 2 (5) x (4) 0 -PB Campeonato Paraibano 5 de agosto de 2020 Botafogo-PB 2 x 0 Treze Campeonato Paraibano 31 de julho de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Treze x Campinense Campeonato Paraibano 15 de agosto de 2020 16h (de Brasília) x Treze 18 de agosto de 2020 20h (de Brasília)

CAMPINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Campinense 0 (5) x (4) Sousa Campeonato Paraibano 4 de agosto de 2020 Sousa 2 x 2 Campinense Campeonato Paraibano 31 de julho de 2020

