Onde assistir ao vivo a Cagliari x Juventus, pelo Campeonato Italiano?

Cristiano Ronaldo entra em campo neste domingo (14), pela 27ª rodada da Serie A; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Juventus visita o Cagliari, neste domingo (14), pela 27ª rodada da Serie A, tentando se recuperar da dura eliminação na Liga dos Campeões. A partida, que acontece às 14h (de Brasília), terá transmissão ao vivo pela Band, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Estádio TNT Sports, na internet. Aqui, na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cagliari x Juventus DATA Domingo, 14 de março de 2021 LOCAL Sardegna Arena - Sardenha, ITA HORÁRIO 14h (Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Gianpaolo Calvarese

Assistentes: Mauro Vivenzi e Dario Cecconi

Quarto árbitro: Marco Guida

VAR: Daniele Chiffi

Assistentes VAR: Mauro Galetto

ONDE VAI PASSAR?



Juve busca se aproximar dos líderes da Serie A / Foto: Getty Images

A Band, na TV aberta, irá exibir o jogo deste domingo (14) entre Cagliari e Juventus, assim como o SporTV, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, na internet. Na Goal , você também segue a partida em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CAGLIARI

Jogando dentro de casa, o Cagliari, 17º colocado na Serie A, precisa da vitória a qualquer custo para se distanciar da zona de rebaixamento - o Torino, primeiro clube no Z4, está apenas dois pontos atrás, mas com dois jogos a menos. Para a partida deste domingo (14), o time de Leonardo Semplici não poderá contar com o artilheiro Pavoletti nem com Lykogiannis, ambos suspensos.

Provável escalação do Cagliari: Cragno; Ceppitelli, Godín e Rugani; Nández, Marin, Duncan, Nainggolan e Rog; João Pedro e Giovanni Simeoni.

JUVENTUS

Já a Juventus, em terceiro lugar com 52 pontos, precisa da vitória para se aproximar da Inter de Milão, líder do Campeonato Italiano. Para isso, a grande esperança será Cristiano Ronaldo, artilheiro da competição , que vem sendo bastante criticado após a eliminação precoce na Liga dos Campeões .

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Sandro; Chiesa, Rabiot, McKennie, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CAGLIARI

JOGO CAMPEONATO DATA Cagliari 1 x 0 Bologna Serie A 3 de março de 2021 Sampdoria 2 x 2 Cagliari Serie A 7 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Spezia x Cagliari Serie A 20 de março de 2021 14h (de Brasíia) Cagliari x Verona Serie A 3 de abril de 2021 10h (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 3 x 1 Lazio Serie A 6 de março de 2021 Juventus 3 x 2 Porto Liga dos Campeões 9 de março de 2021

Próximas partidas