Onde assistir ao vivo a Brusque x Vitória, pela Série B?

O jogo da 24ª rodada será na sexta (17), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Brusque, precisam voltar a ganhar, recebe o Vitória, nesta sexta-feira (17), às 16h (de Brasília), pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brusque x Vitória DATA Sexta-feira, 17 de setembro de 2021 LOCAL Augusto Bauer - Brusque, SC HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias (PA) e Helcio Araujo Neves (PA)

Quarto árbitro: Edson da Silva (SC)

VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)

Assistentes VAR: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

ONDE VAI PASSAR?



O Vitória quer sair da zona de rebaixamento / Foto: Pietro Carpi/Vitória/Divulgação

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo desta sexta, às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

SKY HD: 436, 437, 438 e 439

CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRUSQUE

O Brusque vem de uma sequência de nove partidas seguidas sem vitórias . Na 14ª posição, em um momento de queda, o time tem sete vitórias na competição, além de seis empates e dez derrotas.

Focado no duelo contra o Vitória, Quadricolor realizou mais um trabalho intenso no CT! 🇱🇹



Fotos: Jefferson Alves/Brusque FC pic.twitter.com/0FlhjO3ZEe — Brusque FC (@Brusqueoficial) September 15, 2021

Provável escalação do Brusque: Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Everton Alemão, Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Thiago Alagoano; Maurício Garcez, Bruno Alves e Edu.

VITÓRIA

O Vitória também não está bem na Série B, abrindo a zona do rebaixamento, dois pontos atrás do primeiro time fora. Para os Rubros-Negros foram apenas quatro vitórias na competição, além de 11 empates e oito derrotas.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo, Van, Roberto, Thalisson Kelven, João Victor, Pablo Siles, Fernando Neto, Bruno Oliveira, David, Samuel e Marcinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRUSQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 4 x 0 Brusque Série B 7 de setembro de 2021 Brusque 0 x 0 Avaí Série B 3 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampaio Corrêa x Brusque Série B 21 de setembro de 2021 19h (de Brasília) Brusque x Vasco Série B 24 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 2 Remo Série B 10 de setembro de 2021 Operário 0 x 1 Vitória Série B 4 de setembro de 2021

Próximas partidas