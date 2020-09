Onde assistir ao vivo a Brighton x Chelsea, pela Premier League?

A bola rola às 16h15 (de Brasília) para a estreia de Seagulls e Blues na temporada 2020/21 do Campeonato Inglês

A Premier League está de volta e um dos times que mais se movimentou para reforçar seu elenco entra em campo nesta segunda-feira. O de Timo Werner, Kai Havertz, Thiago Silva e outras tantas novidades viaja até para encarar o time local em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Inglês.

QUANDO É?

JOGO Albion x Chelsea DATA Segunda-feira, 14 de setembro de 2020 LOCAL The Amex Stadium - Brighton, HORÁRIO 16h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha tudo da partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Brighton e Chelsea se enfrentaram recentemente em uma partida amistosa, que terminou em empate por 1 a 1. Os Seagulls entraram na partida com o time que deve começar a temporada, a exceção de um ou outro jogador. Os Blues, por sua vez, não puderam contar com vários dos reforços contratados.

A principal contratação do Brighton para a temporada foi Adam Lallana, campeão inglês na última temporada com o . Ele chega de graça no time e deverá ser titular no meio de campo do técnico Graham Potter.

O time de Frank Lampard já anunciou seis novos jogadores para a temporada e está perto de contratar o goleiro Édouard Mendy, do Rennes. A expectativa é grande no time do Stamford Brigde, que terminou a temporada passada em quatro na tabela.

Provável escalação do Brighton: Ryan; White, Dunk, Webster; Veltman (Lamptey), Bissouma, Pröpper (Alzate), March; Lallana; Trossard, Maupay. Técnico: Graham Potter.

Provável escalação do Chelsea: Kepa; James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Kanté, Kovacic, Ziyech, Havertz, Pulisic; Werner. Técnico: Frank Lampard.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Brighton & Hove Albion

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Brighton & Hove Albion 1 x 1 Chelsea Amistoso 29 de agosto de 2020 Brighton & Hove Albion 0 x 0 West Bromwich Amistoso 5 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brighton & Hove Albion x Portsmouth Inglesa 17 de setembro de 2020 15h45 (de Brasília) Newscastle United x Brighton & Hove Albion Premier League 20 de setembro de 2020 10h (de Brasília)

Chelsea

JOGO CAMPEONATO DATA Brighton & Hove Albion 1 x 1 Chelsea Amistoso 29 de agosto de 2020

Próximas partidas