Onde assistir ao vivo a Brest x PSG, pela Ligue 1?

Equipes duelam nesta sexta-feira (20), no Stade Francis Le Blé, pela terceira rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo embalar na Ligue 1, o PSG visita o Brest nesta sexta-feira (20), no Stade Le Blé, a partir das 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brest x PSG DATA Sexta-feira, 20 de agosto de 2021 LOCAL Stade Francis Le Blé, Brestois- FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



PSG busca a terceira vitória consecutiva (Foto: Getty Images)

A ESPN Brasil, na TV fechada, irá transmitir o jogo desta sexta-feira. Na Goal , o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

O PSG vai em busca de mais uma vitória na Ligue 1 nesta sexta-feira, fora de casa. O técnico Mauricio Pochettino, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, até cogitou relacionar Lionel Messi para a partida, no entanto isso não vai acontecer. Com isso, Messi só deve estrear na próximo domingo (29), contra o Reims.

A equipe de Mauricio Pochettino conta com o retorno de Guere, enquanto Donnarumma está relacionado para a partida pela primeira vez. Já Sergio Ramos tem previsão de estreia apenas em setembro, após a pausa no Campeonato Francês para a data Fifa. No ataque, Mbappé está confirmado, com Icardi e Draxler.

Neymar fora



Foto: Getty Images

Assim como os companheiros recém-chegados, além dos sul-americanos, Neymar também está fora do jogo desta sexta-feira. A comissão técnica do PSG analisou as condições físicas do jogador junto ao departamento médico e, o brasileiro ainda não está nas condições ideais.

Provável escalação do PSG: Navas; Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo; Pereira, Herrera, Wijnaldum; Draxler, Icardi, Mbappe.

BREST

O Brest entra em campo buscando a sua primeira vitória em casa e na temporada.

O time mandante tem dúvida quanto a condição física de Uronen, além de contar com o retorno de Belkebla. Por outro lado, LAsne, Herelle e Cibois seguem fora.



Provável escalação do Brest: Bizot; Pierre-Gabriel, Chardonnet, Brassier, Uronen; Honorat, Mbock, Belkebla, Faivre; Mounie, Cardona.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 4 x 2 Strasbourg Ligue 1 14 de agosto de 2021 Troyes 1 x 2 PSG Ligue 1 7 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Reims x PSG Ligue 1 29 de agosto de 2021 15h45 (de Brasília) PSG x Clermont Ligue 1 12 de setembro de 2021 A confirmar

BREST

JOGO CAMPEONATO DATA Brest 1 x 1 Rennes Ligue 1 15 de agosto de 2021 Lyon 1 x 1 Brest Ligue 1 7 de agosto de 2021

Próximas partidas