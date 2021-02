Onde assistir ao vivo a Brasiliense x Vila Nova, pela semifinal da Copa Verde?

Com vantagem do Jacaré, os times voltam a se encontrar nesta quinta (18), às 15h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois da vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Brasiliense volta a encontra o Vila Nova pela semifinal da Copa Verde, desta vez jogando em casa. A partida será nesta quinta-feira (18), às 15h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da TV Brasiliense. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasiliense x Vila Nova DATA Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 LOCAL Serejão - Taguatinga, DF HORÁRIO 15h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dewson Freitas da Silva

Assistentes: Marcio Correia Dias e Helcio Neves

Quarto árbitro: Maguielson Lima

ONDE VAI PASSAR?



O Vila Nova, jogando fora de casa, precisa correr atrás do resultado / Foto: Vila Nova/Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasiliense. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASILIENSE

O Brasiliense , além da vantagem construída no jogo de ida, tem mais uma boa notícia para o duelo: o lateral Peu está de volta depois de cumprir suspensão no último jogo. Em contra partida, o artilheiro Luquinhas segue entregue ao departamento médio e volta a ser desfalque.

Provável escalação do Brasiliense: Edmar Sucuri; Diogo, Badhuga, Keynan, Peu; Aldo, Balotelli, Zotti; Maicon Assis, Zé Love e Jéferson Maranhão

VILA NOVA

Vila Nova, que já vai sair atrás no placar, não deve ter desfalques para o jogo no qual busca resultado. Pedro Bambu e Rafael Donato deixaram o jogo de ida com dores, mas não voltaram a apresentar problemas e podem ir para campo. Os reforços recém contratados, porém, não puderam ser inscritos e nao jogam pela Copa Verde.

Fim de jogo. Placar adverso na primeira partida da semifinal, mas ainda restam mais 90 minutos.



Quinta-feira (18/02), às 15h30, os times voltam a se enfrentar.#VILxBRA - 0x2 - #TIMEDOPOVO pic.twitter.com/T0iH4bOCPZ — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) February 14, 2021

Provável escalação do Vila Nova: Fabrício; Pedro Bambu, Nilson Júnior, Rafael Donato, Willian Formiga; Yuri, Dudu, João Pedro, Alan Mineiro; Maurinho e Henan

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASILIENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 0 x 2 Brasiliense Copa Verde 14 de fevereiro de 2021 Brasiliense 3 x 1 Atlético-GO Copa Verde 7 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Luziânia x Brasiliense Campeonato Brasiliense 24 de fevereiro de 2021 15h30 (de Brasília) Brasiliense x Samambaia Campeonato Brasiliense 28 de fevereiro de 2021 15h30 (de Brasília)

VILA NOVA