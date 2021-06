Onde assistir ao vivo a Brasiliense x Grêmio, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (10), na Boca do Jacaré, pela terceira fase; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Brasiliense recebe Grêmio nesta quinta-feira (10), às 15h30 (de Brasília), na Boca do Jacaré, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor tem vantagem no duelo após vencer o primeiro encontro por 2 a 0. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasiliense x Grêmio DATA Quinta-feira, 10 de junho de 2021 LOCAL Boca do Jacaré, Brasília - DF HORÁRIO 15h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Ricardo Junio de Souza (MG)

Quarto árbitro: Luiz Paulo da Silva Aniceto (DF)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor tem a vantagem do empate para o jogo de volta / Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, às 15h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com a vantagem de poder empatar ou perder por até um gol de diferença, o Grêmio terá reforços para o duelo desta quinta-feira, com os retornos de Rafinha, Ferreira e Digo Souza, além do técnico Tiago Nunes.

Já o Brasiliense precisa de uma vitória por três gols a mais para avançar direto, ou de dois tentos para levar a decisão às penalidades.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor, Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos; Jhonata Robert, Maicon, Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza (Ricardinho).

Provável escalação do Brasiliense: Edmar; Diogo, Badhuga, Gustavo Henrique e Mário Henrique; Lídio, Sandy, Zotti e Peninha; Luquinhas e Zé Love.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 0 Brasiliense Copa do Brasil 2 de junho de 2021 Ceará 3 x 2 Grêmio Brasileirão 30 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Athletico-PR Brasileirão 13 de junho de 2021 16h (de Brasília) Sport x Grêmio Brasileirão 17 de junho de 2021 21h (de Brasília)

BRASILIENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Brasiliense 1 x 1 Goianésia Série D 5 de junho de 2021 Grêmio 2 x 0 Brasiliense Copa do Brasil 2 de junho de 2021

Próximas partidas