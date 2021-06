Onde assistir ao vivo a Brasil x Venezuela, na abertura da Copa América?

As seleções vão entrar em campo neste domingo (130, às 18h (de Brasília), na primeira rodada da CA; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Brasil e Venezuela fazem a abertura da Copa América neste domingo (13), às 18h (de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo A do torneio de seleções sul-americanas. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, em TV aberta, e da ESPN Brasil, em TV fechada . Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Venezuela DATA Domingo, 13 de junho de 2021 LOCAL Mané Garrincha - Brasília, DF HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Martin Soppi (URU)

Quarto árbitro: Gery Vargas (BOL)

VAR: Julio Bascuñan (CHI)

Assistentes VAR: Christian Garay (CHI)

ONDE VAI PASSAR?



A Venezuela quer seu primeiro título de Copa América na história / Foto: Matías Delacroix/Getty

O SBT, na TV aberta, e a ESPN Brasil, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste domingo, às 18h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASIL

A seleção brasileira, anfitriã, é uma das favoritas ao título da Copa América. Depois de toda a polêmica que envolveu a participação dos jogadores no torneio, os atletas optaram por disputar os jogos, sem nenhum boicote.

Na sexta-feira (11), os jogadores se reapresentarão ao técnico Tite uma folga entre a disputa da última partida das Eliminatórias, e os treinamentos já começaram. A viagem para Brasília, onde será o jogo, está marcada para o final da tarde deste sábado (12), véspera do confronto.

O técnico Tite, em entrevista, se mostrou descontente com a realização da Copa América - com uma organização, segundo o treinador "atabalhoada" - e com a postura do então presidente da Conmebol, Rogério Caboclo, que não havia falado que o Brasil seria a nova sede.

Ao final de sua fala, Tite completou falando sobre a responsabilidade do futebol brasileiro: "Temos a responsabilidade de um grande desempenho e de buscar o título. Independentemente dos fatos. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Estamos aqui, vai jogar e vai ter exigência técnica".

A #SeleçãoBrasileira se apresentou na manhã desta sexta-feira (11) para a disputa da Copa América. No período da tarde, os atletas foram para campo no Centro de Treinamento do São Paulo, na Barra Funda. Confira como foi! #Eliminatórias pic.twitter.com/BSO201B1n2 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 12, 2021

Provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro; Fred, Richarlison, Gabriel Jesus e Neymar; Firmino.

VENEZUELA

Às véperas a seleção venezuelana confirmou 12 casos positivos de Covid-19 entre atletas e membros da comissão técnica. Por conta disso, a Conmebol tirou a regra que estabelecia um limite de substituições na lsita de convocados para a Copa América, mas a Federação Venezuelana de Futebol ainda não oficializou mudanças entre os relacionados.

A delegação venezuelana chegou ao Brasil, já em Brasília, na sexta-feira (11), e já realizou o primeiro treino em solo brasileiro.

📍🇧🇷 Primer entrenamiento en Brasilia.



El día de hoy cumplimos con nuestro primer entrenamiento previo al inicio de la #CopaAmérica en el CTE Brasiliense. El día de mañana entrenaremos en la misma sede. ⚽️ #VibraElContinente #Vinotinto pic.twitter.com/WxzGkveoqV — La Vinotinto (@SeleVinotinto) June 11, 2021

Provável escalação da Venezuela: Graterol; Ferraresi, Chancellor, Villanueva, Rosales; Moreno, Rincón, Alex González, Otero, Savarino e Josef Martínez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Paraguai 0 x 2 Brasil Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 8 de junho de 2021 Brasil 0 x 2 Equador Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 4 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil x Peru Copa América 17 de junho de 2021 21h (de Brasília) Brasil x Colômbia Copa América 23 de junho de 2021 21h (de Brasília)

VENEZUELA

JOGO CAMPEONATO DATA Venezuela 0 x 0 Uruguai Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 8 de junho de 2021 Bolívia 3 x 1 Venezuela Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 3 de junho de 2021

Próximas partidas