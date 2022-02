Onde assistir ao vivo a Brasil x Paraguai, pelas Eliminatórias sul-americanas?

Brasil e Paraguai se enfrentam na noite desta terça-feira (1), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Paraguai DATA Terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira, às 21h30. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com mais de 30 mil ingressos vendidos, o Brasil volta a campo já classificado para o Mundial e com o apoio de sua torcida no Mineirão.

O técnico Tite não poderá contar com Emerson Royal, suspenso após a expulsão no empate com o Equador, e Éder Militão, que recebeu o seu segundo cartão amarelo no torneio.

Já o Paraguai, com 13 pontos, não terá Gustavo Gomez, expulso na derrota para o Uruguai, assim como Matias Rojas, que cumprirá suspensão após o segundo cartão amarelo.

Provável escalação do Brasil: Ederson; Dani Alves, Marquinhos, Silva, Alex Sandro; Antony, Casemiro, Fred; Coutinho, Gabriel Jesus, Vinicius Jr.

Provável escalação da Paraguai: Silva; Escobar, Martinez, Alonso, Arzamendia; Ojeda, Villasanti, Sanchez, Almiron; Gonzalez, Sanabria.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Argentina 0 x 0 Brasil Eliminatórias 16 de novembro de 2021 Equador 1 x 1 Brasil Eliminatórias 27 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil x Chile Eliminatórias 24 de março de 2022 A definir Bolívia x Brasil Eliminatórias 29 de março de 2022 A definir

PARAGUAI

JOGO CAMPEONATO DATA Colômbia 0 x 0 Paraguai Eliminatórias 16 de novembro de 2021 Paraguai 0 x 1 Uruguai Eliminatórias 27 de janeiro de 2022

Próximas partidas