Onde assistir ao vivo a Brasil x Emirados Árabes Unidos, em amistoso antes da Olimpíada?

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (15), na Sérvia, em um amistoso antes das Olimpíadas; veja como acompanhar ao vivo na TV

Nesta quinta-feira (15), a seleção brasileira Olímpica entra em campo contra os Emirados Árabes Unidos, em seu último amistoso de praparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, às 16h (de Brasília), no Estádio Karadorde, na Sérvia. O duelo é o primeiro e último que o técnico André Jardine terá com sua equipe principal definida após muitas mudanças na convocação. A partida será transmitida na TV aberta, na Globo, e no SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Brasil x Emirados Árabes Unidos DATA Quinta-feira, 15 de junho de 2021 LOCAL Estádio Karadorde - Novi Sad, Sérvia HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Brasil encarra seu último amistoso visando os Jogos Olímpicos / Foto: Ricardo Nogueira/CBF/Divulgação

A Tv Globo, na TV aberta e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (15). Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Os últimos amistosos da seleção foram contra Cabo Verde e a Sérvia. O primeiro deles o Brasil foi surpreendido com uma derrota por 2 a 1, no segundo com o show do atacante Pedro que estava na lista que disputaria os Jogos, o Brasil derrotou a Sérvia por 3 a 0.

O técnico André Jardine, encontrou muita dificuldade em fechar a lista final de atletas convocados, isto com as lesões de Douglas Augusto e Gabriel Magalhães. O treinador também enfrentou problemas quando precisou convocar alguns atletas como Neymar e Marquinhos do Paris Saint-Germain, ambos foram barrados pelo clube de disputar as Olimpíadas. Vale lembrar que os clubes não tem obrigação de liberar seus jogadores para os Jogos.

Para compor a lista dos três atletas acima de 24 anos, o Brasil chamou o goleiro do Athletico-PR, Santos; o meia do São Paulo, Daniel Alves; e o zagueiro do Sevilla, Diego Carlos. O zagueiro Ricardo Graça, e o atacante Malcom, foram chamados de última hora para fechar a lista com as ausências de alguns jogadores.

O Grêmio, Athletico-PR e Vasco são os times com mais atletas brasileiros convocados. Santos e Abner defendem o clube paranaense, e Brenno e Matheus Henrique, no Vasco, Lucão e Ricardo Graça estão na lista. A grande surpresa da lista dos jovens atletas é a convocação de Richarlison que vestirá a camisa 10 na competição.

Será a primeira partida que o treinador terá toda sua lista final de convocados a disposição para a partida, isto porque, alguns nomes que disputarão os últimos amistosos não foram convocados para o torneio, e outros apenas se juntaram agora.

O Brasil está no Grupo D do torneio masculino de futebol nos Jogos Olímpicos de 2020. A estreia será contra a Alemanha, no Estádio de Yokohama, justamente a última final olímpica em 2016. No mesmo grupo de Brasil está Costa do Marfim e Árabia Saudita.

Confira os jogos da seleção nos Jogos Olímpicos:

22 de julho, 8h30 (de Brasília) - Brasil x Alemanha - Yokohama

25 de julho, 5h30 (de Brasília) - Brasil x Costa do Marfim - Yokohama

28 de julho, 5h00 (de Brasília) - Arábia Saudita x Brasil - Saitama

Nesta quinta, às 16h, a #SeleçãoOlímpica enfrenta os Emirados Árabes em amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O técnico da equipe, André Jardine, falou sobre a partida. Confira! 🏅🇧🇷💪 pic.twitter.com/uRnnmRo3kr — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 15, 2021

Provável escalação do Brasil: Santos; Dani Alves, Diego Carlos, Nino, Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Matheus Henrique, Claudinho; Antony, Paulinho e Matheus Cunha.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 1 x 2 Cabo Verde Amistoso 5 de junho de 2021 Sérvia 0 x 3 Brasil Amistoso 8 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil x Alemanha Jogos Olímpicos 22 de julho de 2021 8h30 (de Brasília) Brasil x Costa do Marfim Jogos Olímpicos 25 de julho de 2021 5h30 (de Brasília)

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Emirados Árabes Unidos 1 x 1 Líbano Amistoso 10 de junho de 2021 Emirados Árabes Unidos 0 x 4 Líbano Amistoso 14 de junho de 2021

Próximas partidas