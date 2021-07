Onde assistir ao vivo a Brasil x Arábia Saudita no futebol masculino das Olimpíadas de Tóquio?

Seleções entram em campo nesta quarta-feira (28), às 5h (de Brasília), no Japão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A seleção brasileira masculina de futebol e a Arábia Saudita se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 5h (de Brasília), no Estádio de Saitama, buscando a classificação para às quartas de final das Olimpíadas do Japão. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Arábia Saudita DATA Quarta-feira, 28 de junho de 2021 LOCAL Estádio de Saitama - Tóquio, Japão HORÁRIO 5h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Brasil depende apenas de si para avançar nas Olimpíadas / Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Dividindo a liderança do grupo D com a Costa do Marfim, com quatro pontos cada, o Brasil entra em campo precisando vencer para não depender de qualquer outro resultado no duelo entre Alemanha x Costa do Marfim.

Para o confronto decisivo, o técnico André Jardine não poderá contar com Douglas Luiz, suspenso, após ser expulso na última rodada. Matheus Henrique será o substituto do meia do Aston Villa na partida.

Do outro lado, a Arábia Saudita, com duas derrotas e nenhum ponto conquistado, entra em campo apenas para cumprir tabela.

Provável escalação do Brasil: Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos, Arana; Bruno Guimarães, Matheus Henrique, Claudinho e Antony; Matheus Cunha, Richarlison.

Provável escalação da Arábia Saudita: Al-Rubaie; Shahrani, Hindi, Amri, Abdulhamid; Al-Faraj, Al-Hassan; Al-Dawsari, Al-Najei, Khulaif; Hamddan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 4 x 2 Alemanha Jogos Olímpicos 22 de julho de 2021 Brasil 0 x 0 Costa do Marfim Jogos Olímpicos 25 de junho de 2021

ARÁBIA SAUDITA

JOGO CAMPEONATO DATA Costa do Marfim 2 x 1 Arábia Saudita Jogos Olímpicos 22 de julho de 2021 Arábia Saudita 2 x 3 Alemanha Jogos Olímpicos 25 de julho de 2021

