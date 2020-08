Onde assistir ao vivo a Brasil de Pelotas x Ponte Preta, pela Série B do Brasileiro 2020?

Times de enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro , de e se enfrentam nesta terça-feira (11), às 19h15 (de Brasília), no estádio Bento Freitas, pela segunda rodada da competição. O duelo terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto.

QUANDO SERÁ?

JOGO x Ponte Preta DATA Terça-feira, 11 de agosto de 2020 LOCAL Bento Freitas (RS) HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Jogo será transmitido pela TV fechada (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após perder em casa na estreia da Série B para o , a Ponte Preta busca os primeiros pontos na competição fora. Sem o atacante Roger, que se despediu do clube na última semana, o técnico João Brigatti deve manter a mesma equipe para o duelo.

Já o Brasil de Pelotas empatou com o Cuiabá fora de casa na primeira partida e também tem todos os jogadores disponíveis para o jogo.

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Rafael, Lázaro, Leandro Camilo, Héverton, Bruno Matias, Maicon Silva, Leandro Leite, Revson, Bruno , Gegê e Dellatorre.

Provável escalação da Ponte Preta: Ivan, Apodi, Wellington Carvalho, Rayan e Ernandes (Guilherme Lazaroni); Luis Oyama, Neto Moura (Ernandes ou Dawhan), João Paulo e Camilo; Bruno Rodrigues e Zé Roberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL DE PELOTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Pelotas 2 x 1 Brasil de Pelotas 1 de agosto de 2020 Cuiabá 0 x 0 Brasil de Pelotas Série B 7 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil de Pelotas x Oeste Série B 15 de agosto de 2020 21h (de Brasília) CRB x Brasil de Pelotas Série B 18 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 0 x 1 América-MG Série B 8 de agosto de 2020 1 x 0 Ponte Preta Série B 2 de agosto de 2020

Próximas partidas