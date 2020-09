Onde assistir ao vivo a Botafogo x Vasco, pelo Brasileirão Série A 2020?

Clássico carioca será disputado neste domingo (13), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vindo de derrota em São Januário, o encara o neste domingo (13), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton , pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal SporTV e Premiere, na TV fechada.



Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Vasco DATA Domingo, 13 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Botafogo

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada, a partir das 20h30 (de Brasília). Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Sem saber o que é vencer há quatro jogos (três empates e uma derrota), o Botafogo recebe o Vasco visando apenas os três pontos para subir na tabela de classificação.

Mais times

Para o clássico, o técnico Paulo Autuori fará algumas mudanças na equipe, já que não poderá contar com Salomon Kalou, liberado para comparecer à própria formatura na Escola de Negócios de .

Por outro lado, o trio poupado no empate com o -PR, Gatito, Honda e Luis Henrique, está de volta.

A luta continua, meus pitbulls! Domingo voltamos a campo!🐶🔥💪🏾 #VamosFOGO



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/d9ab2gQGrh — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) September 11, 2020

Já o Vasco, vindo de derrota para o Atlético-GO por 2 a 1, tem algumas dúvidas. Andrey e Vinícius aguardam os resultados dos exames para saberem se sofreram lesões musculares.

Carlinhos, também com dores na coxa, também é dúvida, enquanto Bruno Gomes cumprirá suspensão automática.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Kevin, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster, Kanu e Victor Luis; Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Luis Henrique e Matheus Babi (Pedro Raul).

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Miranda, Ricardo Graça (Marcelo Alves) e Henrique; Fellipe Bastos, Marcos Junior (Andrey ou Carlinhos) e Benítez; Ygor Catatau (Vinícius ou Bruno César), Cano e Talles.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 0 Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 Vasco 1 x 2 Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Vasco Copa do 17 de setembro de 2020 19h (de Brasília) x Vasco Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020 16h (de Brasília)

BOTAFOGO

VJOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Botafogo Campeonato Brasileiro 5 de setembro de 2020 Athletico-PR 1 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020

Próximas partidas