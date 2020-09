Onde assistir ao vivo a Botafogo x Vasco, pela Copa do Brasil?

Clássico carioca será disputado nesta quinta (17), às 19h (de Brasília), no estádio Nilton Santos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam na oite desta quinta-feira (17), às 19h (de Brasília), no estádio Nilton , pela quarta rodada da Copa do . A partida terá transmissão ao vivo no canal SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.



Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Vasco DATA Quinta-feira, 17 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Vindo de vitória sobre o Botafogo no Campeonato Brasileiro por 3 a 2, o Vasco quer mais uma vitória, mas desta vez na .

Mais times

Para o duelo, o técnico Ramon Menezes não deve mexer muito na equipe, mas não terá Ricardo Graça, com problema na coxa direita. Desta forma, Marcos Júnior deve ser o seu substituto.

Já o Alvinegro tem alguns problemas. Além de não poder contar com Pedro Raul e Luis Henrique por motivos físicos, o técnico Paulo Autuori pode poupar Honda por risco de lesão.

Além do mais, Luis Henrique, com dores no púbis, também é tratado como dúvida.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Benevenuto, Forster, Victor Hugo; Kevin, Caio Alexandre, Bruno Nazário, Victor Luís; Mateus Babi, Kalou, Rhuan (Honda).

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Marcos Júnior, Fellipe Bastos e Benítez; Talles Magno, Ribamar e Cano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 2 Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020 Vasco 3 x 2 Botafogo Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vasco Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020 16h (de Brasília) Vasco x Botafogo Copa do Brasil 23 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

BOTAFOGO

VJOGO CAMPEONATO DATA -PR 1 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020 Vasco 3 x 2 Botafogo Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020

Próximas partidas