Onde assistir ao vivo a Botafogo x Operário-PR, pela Série B?

Botafogo e Operário se enfrentam nesta segunda-feira (15), no estádio Nilton Santos, às 16h (de Brasília), pela 36ª rodada da Série B. O duelo pode decretar o acesso do Alvinegro carioca. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Operário DATA Segunda-feira, 15 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistentes: Helcio Araujo Neves e Luis Diego Nascimento Lopes (PA)

Quarto árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Auxiliar do VAR: Marcus Vinicius Gomes (MG)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na tv fechada, irá transmitir o jogo desta segunda-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Botafogo precisa de uma vitória nesta segunda-feira para garantir de vez o seu acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E para isso, terá o apoio de sua torcida, que fez longas filas para comprar os ingressos.

O Alvinegro conta com o retorno de Carli, que cumpriu suspensão na última rodada. Já Chay, com problema físico, é dúvida.

Do outro lado, o Operário quer estragar a festa do rival e somar pontos para fazer uma boa reta final de Série B.

Leandro Vilela retorna de suspensão e reforça o Fantasma nesta segunda, assim como Alex Silva, recuperado de lesão.

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Carli e Carlinhos; Luís Oyama, Pedro Castro, Warleu e Marco Antônio; Diego Gonçalves e Rafael Navarro.

Provável escalação do Operário: Thiago Braga; Lucas Mendes, Fábio Alemão, Odivan e Fabiano; Leandro Vilela, Rafael Chorão e Marcelo; Thomaz, Paulo Sérgio e Felipe Garcia.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 0 x 0 Botafogo Série B 11 de novembro de 2021 Vasco 0 x 4 Botafogo Série B 7 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil de Pelotas x Botafogo Série B 21 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Botafogo x Guarani Série B 28 de novembro de 2021 16h (de Brasília)

OPERÁRIO

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 2 x 1 Remo Série B 9 de novembro de 2021 Operário 1 x 1 Goiás Série B 6 de novembro de 2021

Próximas partidas