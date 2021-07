Onde assistir ao vivo a Botafogo x Cruzeiro, pela Série B?

Times duelam neste sábado (10), no Nílton Santos, pela 11ª rodada da segunda divisão do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B,o Cruzeiro visita o Botafogo neste sábado (10), no Nílton Santos, a partir das 16h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (MG, RJ, ES, PB e PI), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Cruzeiro DATA Sábado, 10 de julho de 2021 LOCAL Nílton Santos - Rio de janeiro, RJ HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR) e Joao Fabio Machado Brischiliari (PR)

Quarto árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Cruzeiro quer voltar a vencer na Série B / Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

A TV Globo (MG, RJ, ES, PB e PI), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, vão transmitir o jogo deste sábaddo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do Premiere?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO

Há dois jogos sem ganhar na Série B, o Botafogo conta com o fator casa para reencontrar o caminho para as vitórias e deve ter novidades em campo para levar os três pontos. A primeira delas está no gol, com Diego Loureiro no lugar de Douglas Borges. Na lateral esquerda, Guilherme Santos volta de suspensão. Além deles, Matheus Frizzo e Pedro Castro devem entrar nas vagas de Luís Oyama e Barreto.

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Guilherme Santos; Matheus Frizzo, Pedro Castro, Chay; Felipe Ferreira, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.

CRUZEIRO

O Cruzeiro também conta com alguns desfalques para o duelo deste domingo. Matheus Barbosa, com desgaste muscular, e Rômulo, suspenso, ficam de fora. No ataque, a dúvida fica por conta de Marcelo e Rafael Sóbis.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Cáceres (Norberto), Léo Santos, Ramon e Jean Victor; Lucas Ventura, Giovanni e Marcinho; Bruno José, Felipe Augusto (Airton) e Rafael Sobis (Marcelo Moreno).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 1 Botafogo Brasileirão Série B 3 de julho de 2021 CRB 2 x 1 Botafogo Brasileirão Série B 6 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brusque x Botafogo Brasileirão Série B 17 de julho de 2021 19h (de Brasília) Botafogo x Goiás Brasileirão Série B 20 de julho de 2021 19h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 0 x 0 Cruzeiro Brasileirão Série B 3 de julho de 2021 Cruzeiro 0 x 0 Coritiba Brasileirão Série B 6 de julho de 2021

Próximas partidas