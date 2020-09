Onde assistir ao vivo a Botafogo x Coritiba, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (2), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ser derrotado pelo , o busca a recuperação contra o nesta quarta-feira (2), às 20h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Coritiba DATA Quarta-feira, 2 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Nilton - Rio de Janeiro HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

O torcedor do Botafogo está na expectativa da estreia de Kalou com a camisa do clube carioca.

Na 15ª posição, com seis pontos, o Alvinegro anunciou as saídas de Cícero, Ruan Renato e Danilo Barcelos, e entra em campo visando a segunda vitória consecutva no Brasileirão.

Por outro lado, Hugo, lateral-esquerdo de 18 anos, foi promovido em definitivo pelo técnico Paulo Autuori após a saída de Barcelos.

Vamos juntos! Quarta tem BOTAFOGO no Estádio Nilton Santos e você pode "estar" na arquibancada!



Faça seu totem personalizado em: https://t.co/tpRVzFFq5q



Sócios Sou Botafogo têm desconto! pic.twitter.com/n1uoqYZR5f — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) September 1, 2020

Já o Coritiba não poderá contar com o zagueiro Rhodolfo, com dores nas costas. Rodolfo Filemon deve entrar na zaga para jogar ao lado de Sabino. O lateral-direito Patrick Vieira também está fora. Jonathan e Natanael disputam por uma vaga.

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Marcelo, Rafael Forster e Kanu; Kevin (Barrandeguy), Luiz Otávio, Honda, Bruno Nazário e Guilherme Santos; Luis Henrique, Pedro Raul e Matheus Babi (Kalou).

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Jonathan, Rhodolfo (Rodolfo Filemon), Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Matheus Galdezani e Luiz Henrique; Neilton, Robson e Sassá.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Coritiba Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 Coritiba 1 x 0 Sport Campeonato Brasileiro de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 20h30 (de Brasília) x Coritiba Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020 18h (de Brasília)

BOTAFOGO

VJOGO CAMPEONATO DATA Paraná 1 x 2 Botafogo Copa do 26 de agosto de 2020 Botafogo 0 x 2 Internacional Campeonato Brasileiro 29 de agosto de 2020

Próximas partidas