Onde assistir ao vivo a Botafogo x Ceará, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste sábado (31), às 17h (de Brasília), no Nilton Santos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Ceará se enfrentam neste sábado (31), às 17h (de Brasília), no Nilton , em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Ceará DATA Sábado, 31 de outubro de 2020 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada, a partir das 17h (de Brasília). Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real

Sem saber o que é vencer há três jogos (duas derrotas e um empate), o Botafogo busca reencontrar o caminho da vitória neste sábado (31) para amenizar a crise após a derrota para o Cuiabá por 1 a 0 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Bruno Lazaroni, técnico do time nos últimos seis jogos, não aceitou voltar ao cargo de auxiliar técnico e não fica mais no Botafogo. Desta forma, quem comandará a equipe contra o Ceará será o preparador de goleiros Flavio Tenius.

"Tenho objetivos na minha vida e seguirei em busca de novos desafios para dar sequência à minha trajetória no futebol", disse Lazaroni.

Nota oficial: Botafogo comunica mudanças no Departamento de Futebolhttps://t.co/z3rPKTxtva — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) October 28, 2020

Já o Ceará chega após empatar sem gols com o Santos no jogo de ida das oitavas de final da Copa do .

"No Campeonato Brasileiro, não tem jogo fácil. Independente do momento em que se encontra o adversário, todos os clubes entram em campo pensando em sair com a vitória. O Botafogo está passando por um momento difícil, mas pode ter certeza que eles virão para o jogo com vontade de vencer e motivados para sair dessa situação. Temos de entrar em campo esperando o melhor Botafogo porque vai ser um jogo difícil", analisou Fabinho.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Rafael Forster, Caio Alexandre e Honda; Rhuan, Matheus Babi e Pedro Raul.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass, Eduardo, Luiz Otávio, Tiago Pagnussat e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles, Fernando Sobral e Vinícius Vina; Léo Chu, Rafael Sóbis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 0 Campeonato Brasileiro 20 de outubro de 2020 Botafogo 0 x 1 Cuiabá 27 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x Botafogo Copa do Brasil 3 de novembro de 2020 20h (de Brasília) x Botafogo Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 18h15 (de Brasília)

CEARÁ

VJOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 1 Campeonato Brasileiro 24 de outubro de 2020 Santos x Ceará Copa do Brasil 28 de outubro de 2020

Próximas partidas