Onde assistir ao vivo a Botafogo x Atlético-MG, pelo Brasileirão sub-20?

Equipes duelam neste domingo (17), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Botafogo enfrenta o Atlético-MG neste domingo (17), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20. O confronto terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e da elevensports.com, na internet. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Atlético-MG DATA Domingo, 17 de outubro de 2021 LOCAL A definir HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: João Ennio Sobral (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira (RJ) e Gustavo Mota (RJ)

Quarto árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

(Foto: Getty Images)

A Band, na TV aberta, e o elevensports.com, na internt, transmitem com exclusividade o jogo deste domingo (17). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Brasileirão sub-20 está em sua reta final. Oito das melhores categorias de base do país estão classificadas para as quartas de final do torneio e buscam o título da competição. Em 2020, a taça ficou com o Atlético-MG.

O Galo terminou a primeira fase na terceira colocação. O time campeão na temporada passada perdeu alguns jogadores, mas com o treinador Marcos Valadares e com o meio-campista Rubens a equipe parece ter encontrado a melhor forma na competição.

Já o Botafogo terminou na sexta colocação na primeira fase. A campanha foi marcada por boas partidas de jogadores conhecidos da torcida, como Ênio e Matheus Nascimento, que já atuou no profissional do Fogão.

Agora, Botafogo e Atlético-MG se enfrentam pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20. Para o duelo, as equipes não terão nenhum desfalque.

Provável escalação do Botafogo: Igor Gabriel; Luro, Carlos, Pedro Lucas, Reydon; Kauê, Rai, Robson; Enio, João Vaz e Matheus Nascimento

Provável escalação do Atlético-MG: Vinícius; Leonardo, Caue, Hebert, Luis Fernando; Daniel Borges, Rubens, Julio César; Gabriel Santos, Kaian e Diego Acosta.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 (3) x (2) 1 América-RJ Torneio Otávio Pinto Guimarães 9 de outubro de 2021 Botafogo 2 x 2 Corinthians Brasileirão sub-20 12 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Atlético-MG Brasileirão sub-20 17 de outubro de 2021 16h (de Brasília) Atlético-MG x Botafogo Brasileirão sub-20 22 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 2 Atlético-MG Brasileirão sub-20 3 de outubro de 2021 Atlético-MG 6 x 0 Atlético-GO Brasileirão sub-20 10 de outubro de 2021

Próximas partidas